Anac suspende operações da Avianca Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu cautelarmente nesta sexta-feira, 24, todas as operações da Avianca Brasil.

Em nota, a agência informa que a medida deve permanecer até que a companhia aérea comprove ter capacidade estrutural para manter os voos em segurança.

A decisão foi tomada com base em informações prestadas à área responsável por segurança operacional da Anac.

Aos passageiros com voos para os próximos dias, a agência recomenda que entrem em contato com a empresa e não se desloquem para o aeroporto até que novas informações sejam divulgadas.

A Avianca segue obrigada a cumprir integralmente a Resolução nº400/2016 da ANAC, com a oferta de opções como reembolso e reacomodação.

Greve

Pilotos e comissários da Avianca Brasil decidiram na quinta-feira, 23, começar nova greve. A paralisação aconteceria a partir desta sexta-feira, nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

A última greve que a empresa enfrentou durou do dia 17 ao dia 20 e foi suspensa em assembleia por causa de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em favor da Avianca, determinando que os tripulantes mantivessem 60% do contingente da empresa em atividade durante a paralisação.

Em recuperação judicial

A Avianca Brasil detinha 13,77% do mercado brasileiro quando entrou em recuperação judicial, em dezembro de 2018. A quarta maior empresa aérea do País vinha tendo dificuldades para honrar com seus compromissos.

Empresas que arrendaram aeronaves para a empresa aérea entraram na Justiça para reaver os aviões. Com isso, a Avianca foi obrigada a cancelar um número cada vez maior de voos.

Na ocasião, o Ministério Público Federal (MPF) pediu informações à Avianca Brasil e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre as providências que vêm sendo tomadas para minimizar os prejuízos causados aos clientes da Avianca em razão da crise instalada na empresa.