Análise: Inflação pode ser vítima da desconfiança com o governo

Ainda está longe de se configurar um sinal de descontrole, mas a alta da inflação acende mais um sinal de alerta para o governo. O IPCA de setembro ficou em 0,64%, a maior alta para o mês desde 2003. O aumento foi puxado pelos alimentos e combustíveis, produtos que têm um componente forte do câmbio na sua formação de preços - ou são importados, ou são cotados internacionalmente. E, nesses casos, não custa lembrar que o real foi a moeda que mais perdeu valor perante o dólar neste ano.

No ano, o IPCA acumulado é de 1,34%. Em 12 meses, de 3,14%. Levando-se em conta a meta de inflação para o ano, de 4% (com tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo), ainda está em um patamar confortável. É possível que dê uma acelerada, porque os índices de preços no atacado estão muito altos e devem ser, em parte, repassados para o varejo. Mas ninguém ainda acredita em um descontrole imediato. O problema é o futuro.

Nesta semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chamou a atenção para isso. "Não tem como ter juro baixo e inflação baixa com o fiscal desorganizado", afirmou, em uma entrevista à rádio Jovem Pan. Ele já havia salientado que as tentativas de romper a regra do teto de gastos - que impede os gastos públicos de crescerem acima da inflação - seriam prejudiciais para a política econômica.

O nome do jogo é confiança. Para se manter um cenário como o que temos hoje no País, com os juros em um patamar historicamente baixo de 2% ao ano e inflação ainda bem comportada, os agentes econômicos precisam confiar que as regras serão cumpridas.

Quando as discussões no governo envolvem tentativas de burlar uma regra como a do teto - como foi feito na busca de fontes de financiamento para o novo programa de renda básica do governo -, essa confiança começa a se esvair. As dificuldades de se avançar com reformas como a administrativa e a tributária também não ajudam em nada. A inflação controlada, os juros baixos e o câmbio podem ser as vítimas desse jogo.

* Editor de Economia