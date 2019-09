Analistas dizem que juros caem a 5,50% hoje; veja como ficam seus investimentos

A definição do Banco Central (BC) para a taxa básica de juros da economia sairá no fim do dia de quarta-feira, às 18h. O mercado financeiro não espera por outra decisão que não um corte de 0,5 ponto porcentual da Selic, o que levaria a taxa dos atuais 6,0% para 5,50% - o novo patamar mais baixo da série histórica.

Nesse contexto, o que sobra para o investidor pessoa física é um carteira com opções cada vez mais enxutas (e semelhantes) dentro do portfólio de renda fixa, aquele investimento em que o dinheiro é aplicado com uma garantia mínima de retorno após um determinado tempo.

Isso, na opinião da economista Paula Sauer, professora da ESPM e planejadora financeira da Planejar, força o investidor a ter muito claramente quais os fins esperados para o dinheiro colocado para aplicação. "Mais do que diversificar os investimentos, é a hora de parar e analisar se os investimentos ainda 'conversam' com os objetivos", diz.

Para ela, ao analisar as finanças pessoais, o aplicador precisa verificar se a carteira que ele montou em um cenário de sobra de recursos está de acordo com os anseios objetivos atuais, para o curto, médio e longo prazo. "Aquele recurso que precisava de liquidez anual para uma viagem de férias, mas que foi adiada, pode ser realocado para um investimento com menor liquidez, mas que garante uma rentabilidade melhor", afirma Paula. É isso o que mostra a tabela abaixo.

Olhando para o comparativo de produtos acima, Paula Sauer chama a atenção para o bom resultado esperado para as Letras de Câmbio (imobiliárias, as LCIs, e do agronegócio, LCAs). Elas, diz a economia, parecem uma opção atraente, mas o porcentual de CDI que serve de remuneração para as letras está atrelado ao prazo. "Quanto menor a liquidez, de uma maneira geral, melhor a remuneração."

"As letras são boas alternativas, mas até em função do cenário que estamos em que o setor de construção civil também sofreu bastante, as letras que foram as queridinhas dos investidores não estão mais tão disponíveis no mercado", afirma Paula.

Ainda chama a atenção o Certificados de Depósito Bancário (CDB) de bancos de médio porte, com remuneração acima ou igual a 114,50% do CDI. Ali, quem coloca R$ 1 mil, sempre em um cenário de Selic a 5,50% ao ano, chega ao final de um ano com R$ 1.051,21 na carteira, 5,12% de rendimento.

Em suma, é quase tudo mais do mesmo. Segundo os especialista, o segredo para sobreviver sem risco em um ambiente de juros baixo é, basicamente, encarar os investimentos como uma proteção para o dinheiro, diversificando os aportes com base no objetivo.

Paula Sauer nos dá como exemplo uma professora que está guardando dinheiro para o aniversário de 15 anos de sua filha, que é daqui há três anos, e não quer festa, mas viajar com as amigas para a Disney. Faz todo o sentido para essa investidora separar uma quantia mensal e aplicar no tesouro direto indexado a variação cambial. Ao final dos três anos, o recurso dela rendeu de acordo com a moeda que ela vai precisar comprar, para pagar o pacote da viagem.