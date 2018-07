Analistas apostam em empresas que fizeram lição de casa na crise

Os vencedores do Prêmio Broadcast Analistas têm, em comum, a aposta em empresas que fizeram a lição de casa durante a crise e que, diante da ainda que leve recuperação da economia em 2017, tiveram desempenho acima da média. Mas, para acertar nas recomendações, esses profissionais mantiveram uma rotina bastante pesada.

Segundo eles, não basta entender como um balanço ou uma notícia afeta o investimento em determinada empresa. É preciso estar perto dos clientes, por meio de teleconferências e mensagens de e-mail, e organizar encontros entre eles e executivos das companhias. É importante também falar com entidades setoriais, fornecedores, clientes e concorrentes, ainda que estes não tenham ações negociadas na bolsa de valores.

Os analistas vencedores do prêmio, elaborado pelo AE Dados, enfrentaram todos esses desafios em 2017. Maria Paula Cantusio, do Banco do Brasil, conquistou pela segunda vez consecutiva o primeiro lugar do Prêmio Broadcast Analistas. A rentabilidade total da carteira recomendada pela analista foi de 111,55%, ante 27% do Ibovespa.

No dia a dia, Maria Paula busca dar atenção aos clientes pessoas físicas do segmento private do banco, esclarecendo o impacto de notícias e dos comunicados enviados pelas empresas.

Também focados em varejo, Richard Cathcart e Mariana Vergueiro, do Bradesco, conquistaram a segunda posição, com rentabilidade de 109,99%. O terceiro lugar, com rentabilidade de 89,26%, foi conquistado por Renata Faber e Thais Cascello, do Itaú BBA, responsáveis pelo setor de Transporte, Logística e Bens de Capital. As analistas relataram que estão sempre atentas ao timing da retomada da economia, bem como se esforçam para identificar indicações “não tão óbvias”. A rentabilidade da carteira foi de 89,26% em 2017, ante 27% do Ibovespa.

Segundo Renata, o grande desafio de 2017 foi que, ao mesmo tempo que se tinha uma perspectiva de recuperação, essa melhora veio mais concentrada no segundo semestre. “Foi difícil convencer nossos clientes de que essa recuperação viria.”

Corretoras. O Prêmio Broadcast Corretoras, por sua vez, foi conquistado pelo BB Investimentos. Considerando a rentabilidade média das recomendações, a equipe da instituição foi a que obteve o maior retorno, de 49,56%, entre as casas participantes. O ranking é elaborado por meio da consolidação do desempenho de todos os analistas de cada corretora.

O volume negociado pela corretora aumentou 63%, entre 2014 e 2017, com destaque para a evolução das operações realizadas pelo celular.