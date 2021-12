Analistas veem chance de recuperação da Bolsa em 2022, mas eleição inspira cautela

A volatilidade que acomete os mercados financeiros em períodos eleitorais tende a se intensificar em 2022, ano de definição na Presidência do Brasil. Contudo, deve ser insuficiente para segurar o Ibovespa, com espaço para avançar até 25% no ano que vem, considerando o nível atual, pouco abaixo dos 105 mil pontos, conforme especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast.

A perspectiva está ligada principalmente ao fato de o índice estar "descontado" em relação a outros indicadores de ações de países desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos, e até mesmo de emergentes. A expectativa de que a China, principal parceiro comercial do País, dê continuidade a políticas de estímulo favorece as ações de commodities metálicas na Bolsa e também pode ajudar a dar fôlego ao Ibovespa. O contraponto é a incerteza com o cenário fiscal local, além das eleições e da variante Ômicron do coronavírus.

Antevendo 120 mil pontos para o Ibovespa já no início de 2022, o Goldman Sachs calcula um desconto atual de 0,9% em ativos brasileiros em relação à perspectiva global. Para o Bank of America (BofA), o Ibovespa deve atingir 125 mil pontos no fim de 2022.

A XP mantém sua projeção de Ibovespa a 123 mil pontos no ano que vem em seu cenário-base. Cita que a Bolsa brasileira continua barata, em diversas métricas. "Isso por si só não garante retornos positivos, mas para o investidor com paciência e visão de longo prazo, esses momentos de turbulência tendem a ser os melhores para investir", explica o relatório assinado por Fernando Ferreira, Jennie Li e Rebecca Nossig.

Ao prosseguir com a estimativa, a XP afirma que também mantém três áreas principais de investimentos no mercado de ações brasileiro: commodities, por serem uma boa proteção em relação à inflação e ao dólar alto; histórias com crescimento secular, que dependem menos do cenário macroeconômico; e oportunidades com ações que caíram demais recentemente. Já no cenário pessimista, a XP vê o índice Bovespa em 93 mil pontos e, no otimista, em 145 mil pontos.

"Como o nosso índice está muito descontado e dadas as incertezas, não vejo muito espaço para subir tanto, nem para cair bastante. Se fechar o ano entre 115 mil e 120 mil pontos, não acharei estranho", avalia José Simão, sócio da Legend Investimentos. Ele completa que se a disputa for semelhante à de 2018/2019, quando Bolsonaro se elegeu prometendo avanço na pauta de reformas, os ganhos do Ibovespa podem ser maiores. "É preciso lembrar que a China deve continuar com política expansionista."

Fabrício Gonçalvez, CEO da Box Asset Management, vê 2022 como um ano "bastante" volátil, mas de grandes oportunidades, ao considerar o "atraso" do Ibovespa em relação a outros pares. "Deve ficar mais na lateral por causas das incertezas, com o índice na região entre 110 mil e 125 mil pontos", estima. Para ele, o quadro nas contas públicas que o atual governo deixará para o próximo não inspira confiança nos agentes.

Já para o time de analistas do BTG, se as coisas melhorarem no Brasil, o Ibovespa pode alcançar 132 mil pontos no fim de 2022, com base nas estimativas do banco para o lucro das empresas no próximo ano. O cenário otimista leva em consideração, por exemplo, o Banco Central trazendo a inflação à meta (3,5%), com taxas de juros reais de longo prazo de volta a 4%, além de um crescimento real de longo prazo do Produto Interno Bruto (PIB) de 2%.