Anatel diz que ainda não foi avisada sobre fusão de teles A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disse que ainda não foi informada oficialmente de que esteja em curso ou que já tenha sido fechada a compra da Brasil Telecom pelo Grupo Oi (ex-Telemar). Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a Anatel só tem conhecimento das negociações pela imprensa. As operações de compra e venda no setor de telecomunicações e mudanças de acionistas das operadoras só podem ser concretizada com anuência da Agência. A Anatel analisa essas operações tanto do ponto de vista regulatório quanto sob o aspecto da concorrência. Neste último caso, a agência encaminha processo de instrução ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).