5G: Início obrigatório nas capitais pode ser postergado e começar até fim de setembro

BRASÍLIA - O Grupo de Acompanhamento das Obrigações da Faixa de 3,5 GHz, o Gaispi, aprovou nesta quarta-feira, 11, um prazo adicional de 60 dias, para o fim de setembro, para as operadoras começarem a rodar a tecnologia 5G nas capitais. A decisão ainda precisa ser avaliada pelo conselho da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A tecnologia 5G é a quinta geração das redes de comunicação móveis. Ela promete velocidades até 20 vezes superiores ao do 4G, com maior consumo de vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual.

Ao Estadão/Broadcast, o conselheiro da Anatel e presidente do Gaispi, Moises Moreira, afirmou que o 5G ainda poderá começar a funcionar nesses centros urbanos até 31 de julho, como previsto originalmente.

O presidente do Gaispi afirmou que a medida foi tomada por uma questão de “cautela”. Segundo ele, as empresas relataram escassez de equipamentos necessários na implantação do 5G. O problema está especificamente na disponibilidade de aparelho que funcionará como filtro nas antenas profissionais, para que não haja interferência com o sinal do 5G. Agora, no entanto, as operadoras não serão penalizadas caso a implementação se dê até 29 de agosto - até 29 de setembro, vésperas das eleições, a tecnologia precisa funcionar.

Na avaliação de Moreira, várias localidades poderão ter o 5G no prazo inicial. “Não quer dizer que não será implantado dentro do prazo. Mas essa prorrogação se dá por conta da escassez de equipamentos”, disse o conselheiro. De acordo com ele, o tema ainda precisa passar pelo conselho da Anatel. Esse foi um dos motivos que levaram o Gaispi a adotar essa medida desde já, explicou Moreira, já que dessa forma haverá mais tempo para o assunto tramitar dentro da agência.