Anatel realiza distribuição de municípios que terão 3G A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realiza hoje, a partir das 10 horas, a distribuição entre as empresas vencedoras do leilão de terceira geração da telefonia celular (3G) dos 1.836 municípios, o que corresponde a 17,3 milhões de pessoa, que receberão a cobertura do serviço no prazo de 24 meses após a publicação do extrato do termo de autorização. De acordo com o edital, cada área será atendida por quatro prestadoras, cada uma cobrindo 25% dos municípios. As operadoras Brasil Telecom, Claro, CTBC, Oi, Telemig, Tim e Vivo deverão atender o mínimo de 50% dos municípios escolhidos até o primeiro ano após a publicação do extrato do termo. Ao final do segundo ano, deverão atingir a meta de 100% dessas cidades. Também serão distribuídos os 60% dos municípios com menos de 30 mil habitantes que deverão ser atendidos por serviços de internet rápida (banda larga) sem fio. Para atender aos municípios com população reduzida, as prestadoras poderão utilizar infra-estrutura própria ou compartilhar com outras que obtiveram lotes distintos para a prestação na mesma localidade. O cumprimento das metas de abrangência será fiscalizado pela Anatel.