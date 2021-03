André Brandão renuncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil

O Banco do Brasil comunicou nesta quinta-feira, 18, que o presidente da companhia, André Brandão, entregou o pedido de renúncia ao cargo, com efeitos a partir de 1º de abril. O anúncio vem após o executivo entrar em crise com Jair Bolsonaro, motivada pelo anúncio de um programa de reestruturação na estatal.

Após o comunicado - e sendo aceita a renúncia por Bolsonaro -, a indicação do novo presidente do Banco do Brasil seguirá as normas previstas no estatuto do banco. O nome de um substituto, no entanto, ainda não foi anunciado. Brandão é o segundo presidente do BB a renunciar em menos de um ano. Seu antecessor, Rubem Novaes, também pediu demissão, alegando motivos pessoais.

A saída de Brandão do cargo da presidência do banco público já era esperada pelo mercado. Em janeiro deste ano, o executivo entrou em crise com Bolsonaro, ao anunciar um plano de reestruturação que previa o fechamento de 112 agências da instituição, além de programas de desligamento, com expectativa de adesão de 5 mil funcionários.

Embora a reestruturação do banco tenha agradado a investidores e tenha sido considerada positiva pela equipe econômica para um reposicionamento do banco com enfoque no digital, o anúncio foi considerado inoportuno na época, quando o Palácio do Planalto estava em intensa negociação para as eleições dos comandos da Câmara e do Senado.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, precisou agir rapidamente para evitar a demissão de Brandão. Nos bastidores, ele montou uma 'operação apara arestas' para mantê-lo à frente do banco. Porém, nos bastidores, a "fritura" de Brandão continuou mesmo após Bolsonaro ter sido convencido pela equipe econômica em mantê-lo.

Integrantes da ala militar chegaram a afirmar, nos bastidores, que gostariam de ver no cargo o atual secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto Junior. Ele é funcionário de carreira do Banco do Brasil e também foi secretário-executivo da Casa Civil.

Na equipe econômica, porém, a movimentação se dava em torno de deslocar o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, para o BB. Além de ter passado pela presidência do BNDES substituindo Joaquim Levi ainda no primeiro ano do governo, Montezano também é amigo de Guedes e dos filhos de Bolsonaro.

No entanto, apenas um mês depois, em fevereiro, Brandão colocou seu cargo à disposição e também deu "carta branca" para a escolha do seu substituto, já que não houve entendimento entre ele e Bolsonaro desde quando o presidente criticou o plano de enxugamento de agências e corte de pessoal do banco.