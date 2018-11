ANP começa a divulgar referência para preço de combustíveis

A partir desta segunda-feira, 12, a ANP passará a divulgar todas as segundas-feiras a média semanal dos preços do produto importado trazido para o Brasil (paridade de importação - PPI) para a gasolina, o diesel, o querosene de aviação (QAV) e o GLP, referente à semana anterior.

"O objetivo é fornecer aos consumidores uma referência de formação dos preços dos combustíveis no País, utilizando como base os valores divulgados pela S&P Global Platts", diz a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para a gasolina, o QAV e o diesel, serão divulgados os preços de paridade de importação nos portos de Itaqui, Suape, Aratu, Santos e Paranaguá, incluindo os custos estimados de movimentação e armazenamento nos terminais. Os preços do GLP serão os referentes à PPI nos portos de Suape e Santos, considerando a mistura de 70% de propano e 30% de butano. Todos os preços divulgados não incluem tributos.

Na semana de 05 a 09 de novembro, o valor do litro da gasolina variou de R$ 1,6026 no porto de Itaqui a R$ 1,6534, em Santos. O litro do diesel foi do mínimo de R$ 2,2497, em Itaqui, a R$ 2,3000 em Santos. O menor valor do litro do QAV foi em R$ 2,2521 em Itaqui e o maior, de R$ 2,3016, em Santos. E o preço do GLP (13) foi de R$ 24,01 em Suape e de R$ 24,48 em Santos.

Essas informações serão publicadas semanalmente neste link na página da ANP. No caso do diesel, os preços por região para efeito do pagamento da subvenção econômica, segundo a fórmula de precificação estabelecida na Resolução ANP nº 743/2018, já são publicados em http://www.anp.gov.br/subvencao-a-comercializacao-de-oleo-diesel.