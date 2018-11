ANP libera R$ 1 bilhão de subsídio do diesel para a Petrobrás

RIO- A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou o pagamento de R$ 1,04 bilhão à Petrobrás pela União, por conta do programa de subvenção do consumo de óleo diesel do governo federal.

O pagamento é relativo ao período de 1º a 30 de agosto deste ano. Além desse valor, a empresa ainda tem R$ 2,2 bilhões a receber.

Nesta quinta-feira, 8, a agência também liberou o pagamento a outras quatro empresas, que juntas com a estatal somam ressarcimento de R$ 1,06 bilhões.

A Sul Plata Trading receberá R$ 6,57 milhões; a Flamma Óleos de Derivados, R$ 1,80 milhão; a Greenergia Brasil, R$ 1,4 milhão; e a Blueway Trading, R$ 10,53 milhões. A ANP informou ainda que a BR Distribuidora teve sua solicitação de ressarcimento do subsídio relativa ao período de 1.º a 30 de agosto negada por ter apresentado os dados após o prazo.

A agência também aprovou a correção de pagamentos pela taxa Selic que somam R$ 4,81 milhões.