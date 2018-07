ANP: Petrobras é maior vencedora da 1ª fase do leilão A Petrobras foi a maior vencedora da primeira fase da 10ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que incluiu 35 blocos na Bacia Potiguar. A Petrobras teve participação em 13 dos 14 blocos arrematados nesta primeira fase. A ANP arrecadou R$ 19.747.601 em bônus no leilão da área SPOT-T4, na Bacia de Potiguar. Foram leiloados 35 blocos, dos quais 14 blocos arrematados, que abrangem uma área de 397 quilômetros quadrados. Os investimentos previstos são de R$ 73,578 milhões. Dez empresas demonstraram interesse pelos blocos da Bacia Potiguar, situada na Rio Grande do Norte e um pedaço do Ceará, durante a 10ª Rodada de Licitações promovida pela (ANP).