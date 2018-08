ANP retira interdição da Replan em instalações não afetadas pelo incêndio

RIO- A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a retomada da operação na Refinaria de Paulínia (Replan), em São Paulo, onde, no último dia 20, três unidades produtivas foram incendiadas. A desinterdição diz respeito apenas aos equipamentos que não foram afetados pelo acidente. Após a sinalização do regulador, a Petrobrás anunciou que começará a religar as máquinas ainda nesta quarta-feira, 29.

A Replan foi interditada na última sexta-feira, 24, "com o intuito de garantir a segurança operacional das instalações e evitar novos acidentes", informou a ANP, em comunicado oficial. A estatal estava prestes a reiniciar a produção, quando foi impedida pela agência, que exigiu a apresentação de documentos comprobatórios de segurança operacional da refinaria, além da realização de uma inspeção nos equipamentos. Nos últimos dois dias, representantes da Petrobrás estiveram no escritório da ANP e, segundo a petroleira, todos as exigências foram cumpridas.

Com o sinal verde dado pelo regulador, a Petrobrás já anunciou que, em uma semana, metade da produção será recuperada. A capacidade da Replan é de 415 mil barris por dia. A estatal não informou qual volume será produzido.

"As unidades não afetadas iniciam a retomada das atividades no dia de hoje. No cronograma está prevista a normalização da destilação em dois dias, das unidades de craqueamento catalítico e hidrotratamento em três dias e das demais unidades não afetadas em até uma semana", informou a empresa, em nota.