Banco do Brasil lança linha de crédito de antecipação de fretes para caminhoneiros autônomos

BRASÍLIA - O Banco do Brasil lança nesta quinta-feira, 7, o programa Antecipa Frete, linha de crédito voltada a caminhoneiros autônomos correntistas que desejem receber antes o valor pago pelo transporte de mercadorias.

O lançamento acontece na sede da instituição com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, e vem no momento em que o governo -- ciente da capacidade de mobilização dos caminhoneiros em ano eleitoral -- busca formas de aliviar custos da categoria, atingida frontalmente pela alta do preço dos combustíveis.

Fruto de parceria entre empresas transportadoras conveniadas e o Banco do Brasil, a linha de financiamento poderá ser contratada por meio de aplicativo. A antecipação será concedida para frete com pagamento programado para os próximos 120 dias e taxas de juros a partir de 1,79% ao mês, conforme o perfil do cliente.

“Como a antecipação envolve os fretes já contratados, cujo direito será cedido ao Banco, a sua liquidação é realizada pela própria empresa”, esclarece o Banco do Brasil, em nota.

Cédula de produto rural

O BB também lançou hoje sua primeira Cédula de Produto Rural (CPR) voltada para financiar o produtor rural em ações voltadas à sustentabilidade no campo.

O título possibilita a monetização da área preservada e o lastro para o financiamento é a vegetação nativa do imóvel rural. “Ao lançar a CPR Preservação, o Banco do Brasil estabelece um marco, cria um parâmetro de repercussão mundial quando se fala em desenvolvimento do agronegócio e preservação do meio ambiente. Esse lastro ambiental cria possibilidades para que investidores externos possam aportar recursos em nosso país com o objetivo de apoiar a preservação de nossa fauna e flora”, disse o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro.

Os valores financiáveis serão estabelecidos de acordo com o bioma e a garantia dada em troca do financiamento incluirá reserva legal, áreas de preservação permanente e áreas excedentes de preservação.