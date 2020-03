Aos 67 anos, morre o jornalista Celso Pinto

Morreu hoje, aos 67 anos, o jornalista Celso Pinto. Um dos jornalistas econômicos mais influentes de sua geração, Celso Pinto foi o fundador do jornal Valor Econômico, principal periódico especializado em economia do País. Ele estava internado desde o dia 8 de fevereiro no hospital Albert Einstein.

Formado em Ciências Sociais pela USP, Celso Pinto começou a trabalhar em 1974 como repórter do jornal Folha de São Paulo. Anos depois, graduou-se em jornalismo na Faculdade Cásper Líbero. Com uma trajetória de sucesso, o jornalista consolidou sua carreira na área econômica na Gazeta Mercantil, onde trabalhou em São Paulo e Brasília e como correspondente em Londres. Em 1996, voltou à Folha como colunista. Suas colunas eram acompanhadas pelos principais banqueiros e empresários do País e costumavam pautar a grande imprensa.

Em 1999, o Celso Pinto foi convidado pelos controladores do grupo Folha e Globo para formar a equipe inicial de 160 jornalistas e as diretrizes do Valor Econômico, do qual era diretor de redação.

Com trânsito livre em Brasília, o jornalista frequentou por mais de 30 anos as reuniões do FMI e do Banco Mundial. Em maio de 2003, a carreira de Celso Pinto foi interrompida após ele ter sofrido uma parada cardiorrespiratória.

Ele deixa a mulher, a também jornalista Célia de Gouvêa Franco, os filhos Pedro e Luís e um neto, Davi.