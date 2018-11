Apesar da crise, varejo pode aumentar faturamento da Black Friday em 29%

A Sorocred, empresa de cartões de crédito, realizou um estudo no qual prevê um crescimento substancial de 29% no faturamento das vendas do varejo na Black Friday deste ano, que cai na próxima sexta-feira, dia 23 de novembro.

A previsão foi calculada com base no aumento das vendas em outras datas comemorativas durante este ano em comparação com as mesmas datas do ano passado. O faturamento médio nestas datas aumentou 28%, com destaque para o Dia das Mães, que apresentou aumento de 30%, e o Dia da Mulher, com resultado 29% melhor do que em 2017.

Além do faturamento, o número de transações e o gasto médio de cada cliente nestas datas também apresentou aumento. O Dia das Crianças, última data comemorativa relevante para o comércio, apresentou crescimento de 11% no número de transações. A previsão para a Black Friday, no entanto, é de um aumento de 16%.

De acordo com o sócio-diretor da Sorocred, Túlio Saraval, esse aumento se deve à recuperação da confiança do consumidor. “Em outubro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getúlio Vargas avançou 4,0 pontos, ao passar 82,1 pontos para 86,1 pontos, o que aponta que o consumidor está confiante e esperançoso quanto aos próximos meses. Isso tem um impacto direto nas vendas”, afirma o executivo.

Público

Ainda de acordo com o estudo, as mulheres continuarão dominando a maior parte das compras na Black Friday. Em 2017, elas foram responsáveis por 62% do público comprador. Para este ano, a empresa não identificou tendência de mudança nesse número.