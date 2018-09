Dólar fecha abaixo de R$ 4, com apetite de investidor estrangeiro

Após iniciar os negócios oscilando entre os campos positivo e negativo, o dólar firmou a trajetória de baixa no final da manhã e recuou abaixo do patamar de R$ 4. A moeda americana não terminava o dia abaixo deste valor há 38 dias, desde 20 de agosto, quando acabou o pregão a R$ 3,9571. Já a Bolsa foi impulsionada pela alta dos índices de Nova York e avançou quase 2%, com destaque para as ações da Petrobrás.

O Ibovespa, índice que reúne as principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, avançou 1,71%, aos 80.000,09 pontos. Já o dólar caiu 0,92%, cotado a R$ 3,9973.

Segundo operadores, a entrada de recursos do exterior para a aplicações na bolsa ajudou a reduzir a pressão na moeda americana.

O fortalecimento do real ocorreu num dia de risco Brasil (medido pelo CDS de cinco anos) em queda. O estrangeiro vem reduzindo posição comprada em futuros de dólar, que já foi de 180 mil contratos e "ontem tinha uma posição vendida total de 3.348 contratos", afirmou o operador da Spinelli Corretora, José Carlos Amado.

Destaques do pregão, as ações da Petrobrás fecharam em alta. Os papéis preferenciais subiram 6,29%, a R$ 21,46, enquanto os ordinários tiveram alta de 4,88%, a R$ 24,50. Pesou a favor a maior perspectiva com relação ao leilão de cessão onerosa, aliada ao acordo fechado pela estatal nos EUA para encerrar as investigações relacionadas à operação Lava Jato. Pelos termos do acordo, a Petrobrás pagará nos Estados Unidos US$ 85,3 milhões ao Departamento de Justiça (DOJ) e US$ 85,3 milhões à SEC.

Nesta quarta-feira, 27, a secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, afirmou que existe uma expectativa global em torno da licitação do excedente da cessão onerosa, cujo leilão chegou a ser cogitado para ser realizado este ano mas não conseguiu aprovação no Congresso. Aliado a isso, a Petrobras também é beneficiada pelo patamar ainda alto dos preços do petróleo. Mais cedo, o barril de Brent para entrega em novembro subia 0,17%, negociado a US$ 81,51 na ICE.