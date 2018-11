Aplicativo oferece pratos a R$ 1,99 até as 23:59

Em meio a promoções online nesta Black Friday de 2018, o aplicativo de pedidos de comida Ifood está com promoção hoje, dia 23 de novembro, até as 23:59, em que milhares de ofertas de pratos estão custando apenas R$ 1,99.

De acordo com o CEO da empresa, Carlos Moyser, o grande intuito desta ação é promover o nome da empresa com o público e, consequentemente, divulgar os nomes das cerca de 50 mil parceiras que utilizam o aplicativo.

"O que a gente tá aproveitando nesta data de Black Friday é fazer campanha para trazer mais usuários. para a plataforma", diz. Além disso, segundo ele, a ação serve para mostrar para os clientes que "o app têm preços acessíveis".

As opções de descontos são variadas, de acordo com o CEO do Ifood. Segundo ele, há pratos de diversas faixas de prço em promoção. Alguns exemplos são coxinhas, mini-churros, hamburgueres, esfihas e até pizzas.

Há, ainda, ações voltadas aos entregadores de pedidos. O Ifood tem mais de 120 mil pessoas distribuindo os pedidos de delivery ralizados online. As ações com motoboys envolvem ter, depois de algumas entregas, espaço com bebidas, jogos, descanso, para poderem ficar relaxando e, até mesmo espaço para massagens. "É um dia muito duro pra eles hoje, vão trabalhar demais. A gente criou esta estrutura para relaxamento", explica Moyses. Os espaços de São Paulo estão na Avenida Rebouças, Rua Augusta, e Morumbi.

Acesso liberado

O Estado vai liberar aos leitores todo o conteúdo de seu portal durante a edição da Black Friday de 2018, que acontece no dia 23 de novembro. A cobertura especial vai começar na meia-noite do dia 23 e permanecerá até 0h01 de 24 de novembro.

Os leitores vão contar com cobertura em tempo real, transmissões ao vivo dos repórteres da editoria de economia e informações exclusivas desta que é a principal temporada de compras do ano no Brasil, atrás apenas do Natal.