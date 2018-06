Após ação do Banco Central, dólar recua e se aproxima de R$ 3,70

Depois de escalar a R$ 3,96 e fechar cotado a R$ 3,91 na quinta-feira, o dólar segue em queda ante o real nesta sexta-feira, 8. Às 15h30, a moeda chegou a R$ 3,718, queda de 5%. O movimento é uma reação à oferta adicional de US$ 20 bilhões ao mercado pelo Banco Central (BC) e também à firme disposição da autoridade monetária de conter a volatilidade no mercado, que ontem fechou na maior cotação em mais de dois anos. Na mesma trajetória da moeda, a Bolsa acumula queda de quase 3% e chegou a perder o patamar dos 72 mil pontos.

Pressionado com a turbulência de ontem, o presidente do BC, Ilan Goldfajn anunciou em entrevista que ofereceria R$ 20 bilhões ao mercado e, se necessário, poderia até recorrer às reservas cambiais – embora tenha descartado elevar juros para conter o câmbio.

Imediatamente após o anúncio de leilão hoje de 60 mil contratos de swap cambial, uma forte variação de queda no mercado futuro fez a B3 colocar em leilão o contrato para julho do dólar. Ao oscilar dos R$ 3,832 para R$ 3,809, o contrato entrou em leilão às 10h10 e voltou a ser negociado normalmente por volta das 10h13. Às 12,10, o dólar à vista operava a R$ 3,7756.

O movimento contraria o fortalecimento global da divisa americana tanto em relação a moedas de economias desenvolvidas (exceto o iene japonês) quanto em comparação às emergentes, o que poderá vir a gerar pressão de alta da divisa dos EUA ante o real. A valorização vista globalmente antecede uma série de eventos importantes, que a reunião do G-7 hoje e amanhã, as reuniões de política monetária do Fed e do BCE na próxima semana e também o aguardado encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Cingapura.

Bolsa. Depois de aampliar mínimas sucessivas e cair quase 3,0%, o Ibovespa ensaia recuperação e opera lateralmente, aos 73.565,38 mil pontos, queda de 0,39, às 15h30. Na quinta-feira, o índice chegou a cair 6,50% durante o pregão.

Petrobrás e Eletrobrás se destacaram entre as baixas da manhã desta sexta-feira, em mais um dia de maior aversão ao risco e consequente continuidade do movimento de fuga de estrangeiros. Na direção oposta, JBS e Marfrig lideravam entre as altas, beneficiadas pela queda do dólar. Em maio, os estrangeiros retiraram R$ 8,433 bilhões da B3 e nos primeiros três pregões de junho as retiradas já somam R$ 2,053 bilhões.

"A situação ainda é bastante volátil. Temos as contas públicas descontroladas, rumores de uma possível terceira denúncia da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, contra Michel Temer, incertezas no quadro eleitoral, cenário externo ruim, petróleo em queda e como consequência um forte fluxo de saída de estrangeiros da bolsa", diz Luiz Roberto Monteiro, o operador da mesa institucional da Renascença.