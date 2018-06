Após acordo, diretoria e conselho da Petrobrás devem aprovar cessão onerosa

RIO - A diretoria executiva da Petrobrás, os comitês do conselho de administração e o próprio conselho de administração deverão aprovar as condições do acerto da cessão onerosa que deve ser firmado com o governo até o dia 17 de maio.

A informação é da diretora de Exploração e Produção da companhia, Solange Guedes, que participa de teleconferência com analistas para apresentar o resultado financeiro do primeiro trimestre.

Ela destacou que a diretoria e o conselho são reiteradamente informados dos avanços das negociações com o governo. Mas que, assim que os dois lados chegarem a um acordo, o tema será novamente levado às reuniões.