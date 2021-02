Após ameaça de Bolsonaro, ações da Petrobrás têm queda na Bolsa

As ações ON de Petrobrás começaram a sexta-feira, 19, com queda de 4,79%, enquanto as PN recuavam 4,44%, após o presidente Jair Bolsonaro criticar a petroleira e dizer que o reajuste nos combustíveis anunciado na quinta-feira, 18, era "fora da curva" e "excessivo". "Eu não posso interferir e nem iria interferir (na Petrobrás). Se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobrás nos próximos dias, tem que mudar alguma coisa, vai acontecer", afirmou o presidente em sua live semanal no Facebook.

Às 11h24, o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa brasileira, tinha queda de 0,80%, aos 118.257,78 pontos, e o dólar recuava 0,71%, sendo cotado a R$ 5,4024. As perdas da Petrobrás se acentuaram nesse horário, com as ações ON caindo 5,91% e as PN, 5,30%.

Para o gestor da Criteria Investimentos, Vitor Miziara, foi "uma declaração bem infeliz" do presidente, o que levou o mercado a achar que haverá uma troca no comando da petrolífera.

"É um aumento de incerteza quanto ao futuro da empresa. Voltam as dúvidas sobre eventual interferência na política e de até represamento de preços à frente. É um filme já visto no Brasil", avalia Mauro Orefice, diretor de investimentos da BS2 Asset.