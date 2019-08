Após bater R$ 4, dólar recua em reação a conversas entre EUA e China

Logo após ter batido a máxima aos R$ 4,0125 (+0,73%) paralelamente à alta de mais de 10% do dólar ante o peso argentino em Buenos Aires, a moeda americana ante o real virou para o lado negativo e renovou mínima, aos R$ 3,9470 (-0,91%) no mercado à vista.

A inversão do sinal foi uma reação à notícia de que o vice-primeiro-ministro chinês Liu He teve discussões sobre comércio e tarifas com o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. De acordo com o Ministério de Comércio do país asiático, a China concorda em ter novo telefonema com EUA sobre comércio nas próximas 2 semanas. "O exportador aproveita para vender no pronto e nas travas de exportação", diz Jefferson Rugik, diretor superintendente da Correparti. No mercado futuro, a mínima do dólar setembro foi de R$ 3,9610 (-0,78%), após máxima pouco antes em R$ 4,0190 (+0,68%).

O dólar havia ultrapassado na manhã desta terça-feira, 13, a barreira dos R$ 4,00, após dados divulgados nos Estados Unidos apontarem que o índice de inflação oficial do país atingiu 1,8% em julho, em números anualizados, com o núcleo da inflação atingindo 2,2%, números acima do esperado por analistas.

Bolsa de Valores volta a subir

Após bater na mínima do dia, 101.414,44 pontos, depois da abertura dos mercados acionários em NY, o Ibovespa firma a tendência de alta e renova máximas - chegando aos 103 mil pontos - também colada nos ganhos de seus pares americanos.

Mercado brasileiro

Com uma agenda local de indicadores fraca, o mercado financeiro opera hoje de olho no exterior. As preocupações continuam a ser a tensão comercial entre Estados Unidos e China, as eleições na Argentina, os protestos em Hong Kong e crise política na Itália. Além disso, fica no radar a agenda das reformas da Previdência e tributária no Congresso.

Cenário ofusca Argentina

A novidade em relação à guerra comercial entre EUA e China colocou, ao menos momentaneamente, a Argentina de lado.

Nesta manhã, dólar e juros renovavam mínimas e a Bovespa, máximas, operando nos 103 mil pontos. As ações da Vale subiam mais de 3% e as da Petrobrás, perto de 2%. Bancos e siderúrgicas também de 1% a pouco mais de 3%.

No exterior, o petróleo passou a subir mais de 3%, as bolsas de Nova York avançam mais de 1%, sendo que no Nasdaq a alta era maior, de 2,51% às 11h22. As ações de empresas de tecnologia e de serviços de comunicação disparavam. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) adiou para 15 de dezembro a imposição de tarifas sobre importações de produtos como celulares, notebooks, consoles de videogame e monitores de computadores da China.

Alta contra rivais, queda contra emergentes

O dólar encampou um movimento de alta forte sobre moedas rivais, notadamente contra o iene, fruto do apetite a risco, e, por outro lado, mostra queda significativa em relação a emergentes após o escritório do representante comercial dos Estados Unidos (USTR) anunciar a suavização, para certas categorias de produtos, dos termos da tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em importações da China anunciada há cerca de duas semanas pelo presidente Donald Trump.