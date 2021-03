Após Bolsonaro anunciar aumento em taxa de banco, dólar chega a R$ 5,73 e Bolsa cai

O dólar tem forte alta nesta terça-feira, 2, chegando a bater em R$ 5,73. Para tentar conter esse avanço, o Banco Central fez no começo da tarde o segundo leilão da moeda americana do dia - de US$ 1,095 bilhão, depois de vender US$ 1 bilhão de manhã. Houve algum alívio, mas a cotação ainda está em torno de R$ 5,70, em dia de renovadas preocupações com o Brasil, com pessimismo sobre o conteúdo que será votado da PEC emergencial no Senado e descontentamento com a decisão do governo de elevar tributo para bancos.

Às 13h15, o dólar tinha alta de 2,02%, cotado a R$ 5,7135, depois de ter atingido a máxima de R$ 5,7349. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, caía 1,21%, chegando aos 108.998 pontos, após registrar mínima de 107.319 pontos.

O estrategista Jefferson Laatus, do Grupo Laatus, afirma que a alta forte do dólar responde à fuga de capitais, com estrangeiros saindo do País, após a confirmação do aumento da CSLL dos bancos para compensar corte de impostos do óleo disel e do gás de cozinha. A leitura é de que é difícil confiar no País, após governo Bolsonaro descumprir promessa de não elevar impostos. A insegurança jurídica é gigantesca. E tem incerteza também sobre a votação da PEC emergencial, que inclui uma nova rodada do auxílio emergencial, prevista para quarta-feira, 3, no Senado. "A dúvida é se será aprovada sem contrapartida, o que apoia a cautela com as contas públicas e o risco fiscal", avalia o estrategista.

Na segunda-feira, 1º, o presidente Jair Bolsonaro decidiu elevar a tributação dos bancos para bancar a desoneração de PIS/Cofins sobre o óleo diesel e o gás de cozinha, medidas prometidas por ele à sua base de apoiadores após sucessivos reajustes no preço dos combustíveis.

Por um lado, na visão de Marcel Campos e Paulo Gama, analistas da XP Investimentos, a reação do mercado tem sido exagerada, uma vez que o imposto só deve passar a valer a partir de julho, o impacto é limitado para 2021 e o Congresso ainda tem que aprovar a medida. Por outro, analistas apontam para impacto entre 3,7% e 7% no lucro dos bancos. E mais, como o governo ainda não disse de quanto será esse aumento, "isso amplia ainda mais a incerteza, ocasionando em perdas", apontou o gestor da Criteria Investimentos, Vitor Miziara.

As ações da Petrobrás também têm queda, com o temor de ingerência política na estatal depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu direcionar aos 'mais pobres' dividendos da estatal. Às 13h14, os papéis ON caíam 1,541% depois de terem registrado perdas de até 5%.