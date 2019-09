Após cinco anos, trabalhadores da Embraer entram em greve, diz sindicato

Os trabalhadores da Embraer entraram em greve nesta terça-feira, 24, segundo o Sindicato dos Metalúrgico de São José dos Campos (SindMetal). De acordo com o sindicato, é a primeira paralisação na fábrica em cinco anos e todos os 10 mil trabalhadores estão de braços cruzados.

A greve é por tempo indeterminado e foi aprovada em assembleias convocadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, no primeiro turno da produção e no turno administrativo, na matriz da empresa.

Os trabalhadores, conforme o sindicato, reivindicam reajuste de 6,37%, que corresponde à inflação do período mais 3% de aumento real, além da renovação da Convenção Coletiva na íntegra. A entidade afirma que a Embraer não aplica aumento real de salários há quatro anos.

Os trabalhadores rejeitaram a proposta da empresa de reajuste salarial de 3,28%, referente à inflação do período. O reajuste foi proposto pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Fiesp (Fiesp), que representa o setor aeronáutico nas negociações da campanha salarial, em reunião realizada no dia 17 de setembro. O aviso de greve já havia sido protocolado na federação na sexta-feira, 20.

De acordo com Weller Gonçalves, presidente do SindMetal, os funcionários também se queixam de uma alteração na convenção coletiva que pode acabar com a estabilidade após acidentes de trabalho. De acordo com o texto atual, o funcionário lesionado tem o emprego garantido até a data da aposentadoria.

A categoria afirma que a empresa apresenta uma proposta da estabilidade ser reduzida a dois anos após o acidente. “Não podemos aceitar a proposta, temos cerca de mil trabalhadores lesionados. O que a empresa tem que fazer é uma política séria de segurança do trabalho”, afirma Weller Gonçalves.

Outro receio dos trabalhadores é quanto a uma possível terceirização irrestrita da produção de aeronaves. Para o presidente do sindicato, retirar das empresas a prerrogativa de produzir as peças pode representar risco aos passageiros e à tripulação e ocasionar novos acidentes como os ocorridos com o Boeing 737 MAX, que teve a produção suspensa após acidentes ocasionados por falhas mecânicas.

“A Boeing tem produção terceirizada. Se a peça é fabricada diretamente pela Embraer ou pela Boeing, tem um sistema rígido de qualidade. Com a terceirização, que garantia você tem?”, critica. "A terceirização já é uma prática adotada pela Boeing em suas plantas, mas não permitiremos que seja aplicada nas metalúrgicas da nossa região", disse na ocasião, em nota, o diretor do sindicato André Luiz Gonçalves.