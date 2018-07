Após corte de juros na Europa, Ásia opera em alta

Após os bancos centrais europeus anunciaram na quinta-feira cortes recordes nas taxas de juros, as Bolsas asiáticas abriram o pregão desta sexta-feira em alta. Lições de 29 Como o mundo reage à crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio subia 0,89%, para 7.995,12 pontos. Por sua vez, o indicador Topix avançava 0,46%, para 792,50 pontos. O dólar abriu em baixa em Tóquio, a 92,46 ienes, contra os 92,79 ienes do fechamento anterior. O euro começou em alta a 118,12 ienes e a US$ 1,2768, frente às cotações de 117,41 ienes e de US$ 1,2653 da jornada anterior. Em Hong Kong, o índice Hang Seng aumentava 209,14 pontos (1,55%), para 13.718,92. Já o índice PSEI da Bolsa de Manila subia 4,03 pontos (0,21%), aos 1.894,92. Em Cingapura, o índice Straits Times ganhava 17,81 pontos (1,08%), aos 1.661,49. O índice KLCI da Bolsa de Kuala Lumpur operava em baixa de 6,87 pontos (0,81%), aos 839,99. E o índice JKSE de Jacarta perdia 11,44 pontos (0,95%), aos 1.193,89.