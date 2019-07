Após corte de juros, Trump volta a criticar Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter para reclamar da postura do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do presidente da instituição, Jerome Powell.

Para Trump, o Fed precisaria agir de modo mais agressivo para relaxar a política monetária, no cenário internacional atual, mas não tem ajudado muito.

"O que o mercado queria ouvir de Jay Powell e do Federal Reserve é que este era o início de um prolongado e agressivo ciclo de cortes de juros que manteria o ritmo com a China, a União Europeia e outros países pelo mundo", argumentou Trump, após o BC americano cortar os juros em 25 pontos-base.

"Como de costume, Powell nos decepcionou, mas pelo menos está encerrando o aperto quantitativo, que em primeiro lugar nem deveria ter iniciado - não há inflação", escreveu Trump. "Nós estamos vencendo, mas eu certamente não estou tendo muita ajuda do Federal Reserve!", afirmou.