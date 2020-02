Após críticas, livraria cancela projeto de ‘edição diversa’

A livraria Barnes & Noble anunciou na última quarta-feira que o cancelamento dos planos de promover romances clássicos com personagens de diferentes etnias nas capas depois de receber críticas de escritores que classificaram a ação como uma tentativa pouco feliz de diversificar o conteúdo de suas prateleiras.

O projeto, batizado Edições de Diversidade, tinha a intenção de chamar a atenção para o Mês da História Negra nos Estados Unidos, de acordo com a livraria. A rede trabalhou com a editora Penguin Random House e usou inteligência artificial para analisar cem livros – incluindo O Jardim Segreto, Moby Dick e Romeu e Julieta. A pesquisa teria revelado que as tramas não fazem referência à raça dos personagens. Artistas então foram contratados para criar edições limitadas para 12 dessas obras, com personagens de diferentes etnias em suas capas.

As capas de O Mágico de Oz, por exemplo, incluíram uma Dorothy asiática, assim como versões indígenas e negras da personagem. A Barnes & Noble tinha planos para promover o redesenho dos livros em sua maior unidade – localizada na Quinta Avenida, em Nova York – e de realizar um painel sobre diversidade.

Mas o projeto rapidamente foi alvo de críticas de autores negros, que questionaram a razão de esses livros serem promovidos durante o Mês da História Negra, e não obras incluíram afro-americanos ou foram escritos por eles. O escritor Rod T. Faulkner classificou o projeto como “Black Face literário”. No Twitter, Angie Thomas, autora da obra infanto-juvenil O Ódio Que Você Semeia, deu uma ideia que considerou melhor: “Promovam livros escritos por autores negros. Apenas uma sugestão.” / THE NEW YORK TIMES