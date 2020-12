Após dados da Europa e com chance de estímulos nos EUA, mercados internacionais têm alta

Os mercados da Ásia não tiveram sinal único, nesta quarta-feira. 16. A perspectiva de mais estímulos fiscais nos Estados Unidos apoiou o humor em algumas praças, diante do potencial impacto global da medida, mas também seguiu em foco o risco diante da nova onda global de casos da covid-19.

Na China, a Bolsa de Xangai terminou com baixa de 0,01%, em 3.366,98 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,35%, a 2.352,95 pontos. Ações ligadas ao consumo em geral subiram, com aquelas de bebidas e alimentos e viagens liderando os ganhos, enquanto companhias de semicondutores lideraram as baixas, com foco em uma potencial mudança gerencial na principal fabricante de chips domésticos do país, a SMIC. A ação da empresa recuou 5,5%, com a notícia da saída do veterano do setor Liang Mong Song do cargo de co-CEO da empresa.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou com ganho de 0,26%, em 26.757,40 pontos. Ações de siderúrgicas e transportadoras marítimas estiveram entre os destaques. Investidores devem estar atentos aos dados de exportação japoneses, após o país mostrar queda nas vendas ao exterior em novembro em ritmo mais forte do que no mês anterior, em meio a uma nova onda global de casos da covid-19. Entre papéis em destaque, Nippon Steel subiu 3,0% e Kobe Steel, 4,1%, enquanto Kawasaki Kisen Kaisha ganhou 1,9%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi teve alta de 0,54%, a 2.771,79 pontos. A chance de mais estímulos fiscais nos EUA apoiou o sentimento em Seul, após fechamento recorde do Nasdaq na terça-feira, 15, em Nova York. Ações dos setores de tecnologia e transporte marítimo puxaram os ganhos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,97%, para 26.460,29 pontos, com ações do setor de tecnologia entre os destaques. Em Taiwan, o índice Taiex teve ganho de 1,68%, a 14.304,46 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,72%, em 6.679,20 pontos. Papéis de mineradoras e do setor de tecnologia puxaram os ganhos, com as negociações por estímulos nos EUA também no radar.

Bolsas da Europa

As praças europeias já abriram em território positivo, mas ganharam fôlego em meio à divulgação de alguns indicadores da região que superaram as projeções dos analistas. Com isso, fica por enquanto em segundo plano o avanço dos casos da covid-19 e seus riscos à atividade, após a Alemanha registrar novo recorde de óbitos em 24 horas, com 952 mortes. Investidores também exibem a expectativa por mais estímulos fiscais nos Estados Unidos, que podem ajudar o quadro global.

O índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,88%, em 396,29 pontos, às 6h45, no horário de Brasília.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha subiu de 51,7 em novembro a 52,5 na leitura preliminar de dezembro, ante expectativa de 51,7 dos analistas. O dado forte também apoiou o euro, que atingiu mais cedo máximas desde abril de 2018 ante o dólar, segundo a FactSet.

Na zona do euro, o PMI composto subiu a 49,8 em dezembro, ante previsão de 45,7 dos economistas. Já no Reino Unido, houve melhora nos números, mas abaixo da expectativa: o PMI composto avançou a 50,7 na prévia de dezembro, ante expectativa de 52,2 dos analistas.

A expectativa por mais um pacote de ajuda à economia nos EUA também ajuda o humor, após lideranças no Congresso americano relatarem avanço nos diálogos ontem em Washington na busca por um acordo. A covid-19, contudo, continua como risco, após a Alemanha registrar recorde de óbitos. O país tem determinado restrições à circulação para conter o quadro, o que pesará sobre a economia no quarto trimestre, advertem analistas.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,08%, Frankfurt avançava 1,61% e Paris tinha ganho de 0,86%. Milão subia 0,84%, Madri ganhava 0,54% e Lisboa, 0,95%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,2197 e a libra tinha alta a US$ 1,3499.

Petróleo

O petróleo opera em queda nesta madrugada, depois de que os dois contratos encerraram ontem nos maiores valores desde março. Se por um lado há otimismo com a distribuição de vacinas contra a covid-19, as previsões para a demanda continuam em geral negativas, com a segunda onda do vírus e seus impactos para a atividade. Às 4h30 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro caía 0,50%, a US$ 47,38 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para fevereiro recuava 0,53%, a US$ 50,49 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).