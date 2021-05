Após encerrar contrato com XP, Onix Capital deve assinar com o banco BTG Pactual 

O escritório de agentes autônomos Onix Capital informou nesta quarta-feira, 26, que está encerrando o contrato com a XP Investimentos e ingressou no período de aviso prévio de 60 dias para o fim do vínculo com a instituição. A empresa não revelou com qual instituição financeira terá relacionamento após esse prazo.

O Estadão/Broadcast, apurou por meio de uma fonte, que a Onix Capital deve assinar com o banco BTG Pactual, o que representa um novo capítulo na disputa entre os rivais por escritórios de agentes autônomos.

Nas últimas semanas, as instituições se envolveram na disputa pelos escritórios Acqua-Vero, Monte Bravo e Wise Investimentos. No em geral, o BTG Pactual apresentou condições aos novos parceiros que o grupo de Guilherme Benchimol preferiu não bancar. A XP, porém, conseguiu segurar a Criteria Investimentos, que realizou a aquisição da Sheva Investimentos e reafirmou a parceria com o grupo.

Expansão para o interior

A Onix Capital possui sede em Salvador (BA) e uma carteira de R$ 500 milhões sob custódia e mais de 2 mil clientes na Bahia e em Minas Gerais. O escritório informou que tem um time com 20 assessores, agora passa a focar na expansão da marca para outras regiões, como a abertura de um novo escritório em Brasília e contratação de outros 50 assessores.

"Além disso, os sócios buscam alavancar a carteira sob custódia, com a expectativa de atingir R$ 2 bilhões nos próximos meses", informou a Onix.

O escritório é fruto da fusão em 2019 entre a Salvador Investimentos e a Malta Investimentos. "Os sócios Vinicius Assis, Eduardo Rodrigues, Gustavo Nascimento e Caio Lagrota focaram em metas que geraram resultados e um novo propósito para a casa e levar assessoria de investimentos para o interior do Brasil", segundo nota divulgada pela empresa.