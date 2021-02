Após ganhos em Nova York, mercados internacionais têm alta

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 5, na esteira do rali dos mercados de Nova York, que na quinta-feira, 4, renovaram máximas históricas após dados macroeconômicos positivos dos Estados Unidos.

O apetite por risco predominou na Ásia depois de as Bolsas de Nova York subirem mais de 1% na quinta e os índices S&P 500 e Nasdaq fecharem em novas máximas recordes, em reação a dados animadores dos EUA que sugerem recuperação da maior economia do mundo, após o impacto da pandemia de covid-19.Nesta sexta, a atenção de investidores dos mercados globais vai se voltar para o relatório de emprego dos EUA, o chamado "payroll". O documento, referente a janeiro, será divulgado às 10h30, no horário de Brasília.

Bolsas da Ásia

O índice japonês Nikkei subiu 1,54% em Tóquio, a 28.779,19 pontos, impulsionado por ações de transportes e do setor imobiliário, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,07% em Seul, a 3.120,63 pontos, o Hang Seng se valorizou 0,60% em Hong Kong, a 29.288,68 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,61% em Taiwan, a 15.802,40 pontos.

Já na China continental, as Bolsas contrariaram o viés positivo do continente asiático nesta sexta. O Xangai Composto recuou 0,16%, a 3.496,33 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,88%, a 2.332,53 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu a maioria das asiáticas, e o S&P/ASX 200 avançou 1,11% em Sydney, a 6.840,50 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, na esteira de ganhos nos mercados acionários de Nova York e da Ásia, à espera de dados do mercado de trabalho dos EUA e de falas de autoridades do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE). Balanços da região também permanecem no foco, após o BNP Paribas superar expectativas de lucros.

Na Alemanha, as encomendas à indústria tiveram desempenho pior do que o esperado em dezembro, com queda mensal de 1,9%. A projeção de analistas era de recuo de 0,8%.

Às 7h09, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres exibia leve alta de 0,09%, a de Frankfurt avançava 0,24% e a de Paris se valorizava 0,25%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 1,55%, 0,90% e 1,34%, respectivamente. No câmbio, o euro se fortalecia a US$ 1,1981, de US$ 1,1969 no fim da tarde de quinta, e a libra seguia a mesma direção, negociada a US$ 1,3692, ante US$ 1,3676 quinta.