Após ganhos recentes, Bolsas da Ásia fecham mistas; Europa opera em queda

As Bolsas da Ásia encerraram os negócios desta quarta-feira, 17, sem direção única, com algumas delas sucumbindo à realização de lucros após subirem em pregões recentes em meio a apostas de recuperação econômica global mais rápida com o avanço da vacinação contra a covid-19.

Investidores na Ásia também monitoraram os juros dos Treasuries de mais longo prazo, que ontem atingiram os maiores níveis em cerca de um ano. O avanço pode incentivar a migração de recursos das Bolsas para os papéis que formam a dívida dos Estados Unidos.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,58% em Tóquio, a 30.292,19 pontos, após renovar sucessivas máximas de fechamento em mais de 30 anos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,93% em Seul, a 3.133,73 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos.

Já o Hang Seng avançou 1,10% em Hong Kong, a 31.084,94 pontos, atingindo o maior patamar desde junho de 2018, e o Taiex, que não operava desde o dia 5 por causa de feriados em Taiwan, saltou 3,54%, a 16.362,29 pontos.

Na China continental, os mercados vão reabrir amanhã (18), após feriado de uma semana por ocasião do ano-novo lunar. Na Oceania, a Bolsa australiana ficou no vermelho, após duas sessões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,46% em Sydney, a 6.885,20 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam majoritariamente em baixa desde a abertura do pregão desta quarta-feira, devolvendo ganhos recentes e com investidores atentos aos juros dos Treasuries de mais longo prazo, que na terça-feira, 16, atingiram os maiores níveis em cerca de um ano. No radar, também estão indicadores e balanços da Europa, assim como dados a ser divulgados nos EUA nas próximas horas e a ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Às 6h56, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,44%, a 417,40 pontos. Os Treasuries voltaram ao foco, após os retornos dos papéis que formam a dívida dos EUA tocarem os maiores patamares desde fevereiro do ano passado. Existe o temor de que juros mais altos estimulem a migração de recursos de ações para a renda fixa. Há o risco também de pressão sobre certas categorias de ações, como as de tecnologia, que têm se beneficiado num ambiente de juros baixos.

Os mercados acionários europeus também estão sujeitos à realização de lucros, depois de subirem em pregões recentes em meio a apostas de que o avanço da vacinação contra a covid-19 garantirá uma recuperação mais rápida da economia global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número mundial de novos casos da doença vem caindo há cinco semanas consecutivas.

Na agenda de indicadores da Europa, destaque para os últimos números de inflação do Reino Unido. A taxa anual britânica acelerou inesperadamente em janeiro, a 0,7%, mas permanece bem abaixo da meta de inflação do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), que é de 2%.

Também às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,38%, a de Frankfurt recuava 0,68% e a de Paris se desvalorizava 0,14%. Já as de Milão e de Madri tinham perdas de 0,47% e 0,25%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa subia 0,70%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta quarta-feira, ampliando ganhos de ontem, em meio a um rigoroso inverno que atinge o Texas, maior Estado produtor da commodity nos EUA. No fim da tarde de hoje, investidores vão acompanhar a pesquisa semanal do American Petroleum Institute (API) sobre estoques de petróleo dos EUA. Às 4h46 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março avançava 0,55% na Nymex, a US$ 60,38, enquanto o do Brent para abril subia 0,71% na ICE, a US$ 63,80.