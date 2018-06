Após nova ação da PF, governo federal centralizará fiscalização de frigoríficos

BRASÍLIA - Na esteira da Operação Trapaça, que teve como alvo a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, o governo federal vai passar a centralizar a fiscalização de frigoríficos. Em 2017, a Operação Carne Fraca revelou esquemas de corrupção envolvendo empresas e superintendências estaduais da Agricultura. Ontem, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou regulamento que redistribui o comando das operações nos Estados para dez unidades do Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sipoa). Hoje, ele pretende oficializar as normas desse novo desenho.

A mudança começou a ser gestada no ano passado, após a primeira fase da Carne Fraca, que detectou esquemas de corrupção entre frigoríficos e as superintendências estaduais, grande parte delas de indicação política. Para reduzir a influência desses superintendentes, a decisão sobre fiscalizações passará a ter mais influência federal.

Essa decisão será detalhada hoje, em balanço que o ministro pretende divulgar sobre as medidas para melhorar a produção dos frigoríficos e a fiscalização após a Carne Fraca. Na noite de ontem, técnicos passavam um pente-fino nos dados, pois Maggi quer ter certeza que sua equipe apertou os controles.

A intenção é traçar uma linha divisória entre a inspeção sanitária antes e depois da Carne Fraca. Após o escândalo do ano passado, disse o ministro, os frigoríficos envolvidos ficaram sob estrita vigilância. “Subimos muito a régua. Com isso, a ocorrência de salmonelas nocivas em carnes de aves exportadas devem ser apenas ‘episódios’”, explicou Maggi.

Elogios. A BRF, que foi o alvo da operação Trapaça, deflagrada anteontem, vinha melhorando processos, segundo o ministro. As notificações de ocorrência de salmonelas por países importadores registravam queda. “É quase um castigo para quem deveria receber um prêmio por ter feito a lição de casa”, disse.

Maggi lembrou que, até agora, Europa e Hong Kong pediram informações adicionais, o que ele considera natural. Maggi disse acreditar que não haverá fechamento de mercados à carne brasileira, ao contrário do que ocorreu na Carne Fraca. No momento, três unidades da BRF estão com as exportações suspensas para 12 mercados.

O presidente global da BRF, José Aurélio Drummond, se reuniu ontem, por duas horas, com Blairo Maggi, em Brasília. “Tivemos uma conversa técnica bastante importante para esclarecer os eventos”, afirmou o executivo, que disse não estar preocupado com eventuais impactos financeiros à companhia.

O mercado financeiro, no entanto, voltou a castigar a BRF. Após perder 19,75% na segunda-feira, a ação da BRF caiu 2,46% ontem, para R$ 24,14. O valor de mercado da companhia encolheu em R$ 500 milhões, para R$ 19,6 bilhões.

Além disso, bancos anunciaram ontem o rebaixamento da avaliação da trajetória futura dos papéis da empresa. Enquanto Drummond negou que a investigação da PF vá trazer prejuízos à empresa, o banco BTG Pactual frisou que o impacto na geração de caixa da companhia deve ser de R$ 400 milhões.

“No ano passado, a BRF registrou perda de R$ 363 milhões associada a custos relacionados à Carne Fraca, e isso ocorreu depois de terem uma planta suspensa”, analisou o banco. Eles lembraram que, desta vez, a operação suspendeu três plantas.

Avicultores. Embora o mercado descarte risco para todo o setor, o coordenador da GV Agro e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse que os avicultores, elo mais frágil da cadeia, correm riscos. Ao contrário da indústria frigorífica, que pode estocar o produto, o fornecedor de matéria-prima não tem como fazer o mesm.

O presidente da Associação dos Granjeiros Integrados do Estado de Goiás (Agigo), Marcelo Cunha, diz que os produtores filiados à entidade que fornecem à BRF não receberam notificação de alterações nas compras em decorrência da suspensão de exportações em duas unidades goianas. / COLABOROU NAYARA FIGUEIREDO