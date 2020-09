Após pedido negado nos EUA, Latam altera proposta de financiamento de US$ 2,45 bilhões

Após ter o pedido de autorização de empréstimo de US$ 2,45 bilhões negado pela justiça americana, a Latam alterou a proposta de financiamento e a submeteu à Corte do país novamente. A companhia incluiu a participação de acionistas minoritários do grupo em um empréstimo de até US$ 150 milhões.

A proposta de financiamento estava travada depois de uma solicitação feita à Justiça pelos minoritários, que entenderam que seriam prejudicados pelo modelo proposto. Os US$ 2,45 bilhões seriam concedidos ao grupo no modelo DIP (debtor in possession), no qual os credores que fazem o empréstimo têm prioridade de receber perante os outros e, no caso, poderiam ser pagos antes dos minoritários.

Pela nova proposta, a americana Oaktree Capital Management (empresa especializada em investimento de risco) continua como principal financiadora, com US$ 1,125 bilhão, seguida pela Qatar Airways, pela família chilena sócia da empresa Cueto e pelo grupo do também chileno Nicolás Eblen Hirmas (membro do conselho de administração da Latam). Juntos, eles aportarão US$ 750 milhões. O grupo americano Knighthead Capital entrará com US$ 425 milhões e os sócios minoritários da Latam poderão participar com até US$ 150 milhões. A família brasileira Amaro, também sócia da Latam, não participará do financiamento.

A companhia informou que aguarda o posicionamento do tribunal americano. Em recuperação judicial nos Estados Unidos desde o fim de maio, a Latam vem sofrendo com a pandemia de covid-19 por causa da queda de demanda no setor aéreo, decorrente das medidas de distanciamento social. A decisão tomada pela Justiça americana na semana passada, de não autorizar o financiamento, atrasou o plano de recuperação da companhia, que tem pressa para conseguir acesso a capital.