Após queda, Bolsa busca correção e opera em alta; dólar oscila

A melhora do humor pontual nas bolsas de Nova York ajuda a impulsionar a Bolsa nesta terça-feira, 30, juntamente com o enfraquecimento do dólar e juros futuros após declarações do economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro.

Às 11h37, o Dow Jones subia 0,54% e o S&P500 tinha alta de 0,44%. O Ibovespa subia 1,93%, aos 85.411,57 pontos. O dólar à vista operava estável, a R$ 3,7023. O DI para janeiro de 2023, o mais negociado, caía para 9,26%, de 9,33% no ajuste anterior.

Guedes defendeu a independência do Banco Central e que a reforma da Previdência seja aprovada ainda este ano. Também afirmou que as reservas internacionais só seriam usadas em crise especulativa. "Se o dólar chegar a R$ 5,00, vai ser muito interessante, porque vamos vender US$ 100 bilhões. São R$ 500 bilhões. Na mesma hora, vai recomprar dívida interna. Chama-se política de esterilização. Não vai se fazer isso", afirmou Guedes, em entrevista a jornalistas pouco antes de entrar na casa do empresário Paulo Marinho, no Rio, onde está reunido neste momento com Bolsonaro.

Na Bolsa, as ações da Petrobrás subiam há pouco mais de 2%, com a perspectiva de andamento da reforma da Previdência e de votação hoje da cessão onerosa, e apesar do recuo na mesma magnitude do petróleo.