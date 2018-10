Bolsa é impulsionada por exterior forte e dólar suaviza queda ante real

O ambiente externo segue abrindo espaço para a recuperação dos ativos negociados no mercado financeiro doméstico. Enquanto o Ibovespa reforçava o ritmo de alta, o dólar operava no nível dos R$ 3,68.

Às 15h35, o Ibovespa tinha alta de 1,92%, aos 84.659 pontos. As blue chips (ações de maior peso na bolsa brasileira) subiam significativamente, com destaque para o chamado "kit eleição". Além da influência das bolsas americanas, elas refletem a expectativa de vitória do candidato Jair Bolsonaro (PSL) - nome que mais agrada ao mercado - na disputa à Presidência da República. Petrobrás (ON) subia 3,32% e Eletrobrás (ON) avançava 4,57%.

Já o dólar caía 1,14% e era cotado a R$ 3,6957 no mercado à vista. Já os juros tinham desempenho descolado do dólar e tinham viés de alta tanto na ponta longa quanto na curta, refletindo uma cautela com o cenário eleitoral, segundo operadores.

No mercado de ações do exterior, as bolsas americanas ampliaram ainda mais a alta na última hora. Lá fora, Nasdaq subia 2,92%, S&P 500, 1,88% e Dow Jones tinha alta de 1,59% em uma recomposição das perdas de ontem e após dados positivos do balanço do Twitter. Há ainda uma expectativa em relação aos balanços que serão divulgados, como Amazon, Intel e Alphabet (Google). Nesta quarta-feira, 25, as bolsas de NY despencaram sobretudo por conta de notícias de uma tentativa de atentado terrorista.