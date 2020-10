Após receita cair 98%, T4f usa pandemia para arrumar a casa e compra startup de tecnologia

Referência no setor de entretenimento, a Time 4 Fun (T4f) teve de fazer duros cortes por causa da pandemia de covid-19, que paralisou o setor de shows e eventos em todo o mundo. Ao ver sua receita ser reduzida drasticamente durante o período mais agudo da crise, a T4F fez duros cortes – demitindo mais de 50% de sua equipe fixa – e começou a arrumar a casa.

Além de reorganizar seu portfólio de eventos, a companhia também vem buscando ser mais digital e investir em tecnologia. Agora, anuncia a compra da startup Inti para passar a ser dona de sua plataforma de emissão de ingressos. Em seus 20 anos de história, a companhia usou essas ferramentas sob licença.

“Decidimos adquirir uma plataforma de tecnologia para sermos donos do código fonte, o que nos permitirá desenvolver rapidamente todos os features que a gente entenda ser importantes”, afirma o fundador e presidente da T4f, Fernando Altério, sobre a compra do controle da Inti, startup fundada em São Paulo. “Esperamos também que a cultura de tecnologia da Inti ajude a tornar nosso negócio mais digital.”

Os resultados da T4f no segundo trimestre mostram bem o efeito que a pandemia teve nos negócios do setor de eventos. A companhia viu sua receita cair 98% entre abril e junho, para R$ 2,6 milhões. No mesmo período do ano passado, o faturamento havia sido de R$ 132,4 milhões.

Mesmo assim, Altério conta que a companhia decidiu se manter afastada de algumas tendências da pandemia, como a realização de lives e eventos em drive-ins, que considera pouco rentáveis. “Isso serviu mais para os artistas continuarem mostrando seu trabalho, foi uma forma de estar perto do público de alguma forma.”

O empresário disse que, com as demissões e os cortes de custos administrativos, a empresa conseguiu preservar seu caixa para conseguir realizar investimentos mesmo em um cenário muito desfavorável.

Mudança de perfil

Outra ação que a T4f vem tomando durante a pandemia é o “rejuvenescimento” de seu portfólio de eventos. A companhia deixou, por exemplo, a Stock Car e agora mira investimentos em segmentos como música eletrônica, mundo “geek” (de fãs de tecnologia e quadrinhos, por exemplo) e e-sports.

Enquanto o mundo ainda vive dúvidas sobre a possibilidade de uma segunda onda da pandemia de coronavírus e insegurança sobre a chegada da vacina, o executivo trabalha com um cenário conservador de retomada. Prevê a retomada dos shows menores, de até 600 pessoas, para março. Grandes eventos, como festivais de música, só devem voltar a partir de setembro de 2021. É o que vai ocorrer, por exemplo, com o Lollapalooza.