Após recuo de Trump sobre estímulos fiscais, mercados internacionais têm manhã de alta

A maioria das Bolsas da Ásia encerrou o pregão desta quinta-feira, 8, em alta, com a tomada de risco favorecida após o recuo, ainda que parcial, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na concessão de estímulos fiscais. Apenas a Bolsa de Hong Kong foi na contramão, puxada para baixo pelas ações da fabricante chinesa de microchips Semiconductor Manufacturing International Corp (SIMC).

Após ter barrado, nessa semana, as negociações com os democratas por um pacote fiscal amplo, Trump publicou em seu Twitter, na tarde de quarta-feira, 7, que poderia dar seu apoio a alguma ajuda financeira para o setor aéreo. A notícia animou investidores, que veem novos estímulos como fundamentais para a recuperação da economia americana.

Bolsas da Ásia

Com isso, o índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou o pregão em alta de 0,96%, aos 23.647,07 pontos, enquanto o índice Kospi, da Bolsa de Seul, avançou 0,21%, aos 2.391,96 pontos. Em linha com os pares, o índice S&P 500/ASX, da praça de Sydney, se fortaleceu em 1,09%, aos 6.102,00 pontos.

O índice Hang Seng, da Bolsa de Hong Kong, porém, foi na contramão e caiu 0,20%, para 24.193,35 pontos, diante do peso dos papéis da SIMC (-1,05%). Investidores se desfizeram de ações da fabricante de chips após a S&P Global Ratings alertar que a empresa está à beira de rebaixamento de rating, hoje em BBB-, diante do aumento da pressão americana às exportações da China. Caso um corte de rating seja feito de fato, os papéis da companhia seriam considerados "junk bonds" pelos critérios da agência de classificação de risco.

Já os índices acionários da China continental seguem fechados, em virtude do feriado do Dia Nacional. Os negócios devem ser retomados apenas na semana que vem.

Bolsas da Europa

As Bolsas na Europa operam no azul, pegando carona nos índices futuros nova-iorquinos após o recuo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, agora, tenta ressuscitar o pacote de ajuda econômica, ainda que voltado às empresas aéreas. Com o relógio em torno das negociações do Brexit, como é chamada a separação do Reino Unido da União Europeia, cada vez mais apertado - e ainda sem definição -, a ata da reunião do Banco Central Europeu (BCE) deve tomar a atenção dos investidores, que esperam sinalizações quanto a novos estímulos econômicos e tendências para a inflação na zona do euro.

Depois de fecharem o pregão de quarta em baixa, pressionadas pelas incertezas em torno do pacote fiscal nos Estados Unidos, as ações europeias têm uma manhã de alta. Às 07h10 de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 navegava no azul, com elevação de 0,53%, aos 367,40 pontos.

Além da trégua parcial de Trump, os mercados também reagiram positivamente à ata do Federal Reserve (Fed o banco central americano), que sinalizou desconforto com a demora para a implementação de novos estímulos fiscais nos EUA. Mais tarde, o primeiro debate entre os candidatos à vice-presidência americana, a democrata Kamala Harris e o republicano Mike Pence, foi avaliado como morno e sem grandes efeitos nas pesquisas de intenção de voto.

Depois do Fed, nesta quinta é a vez do Banco Central Europeu (BCE) divulgar a ata da reunião de setembro. A expectativa, conforme o dinamarquês Danske Bank, é de que a autoridade monetária da zona do euro traga sinalizações quanto à inflação e novos estímulos no curto prazo. Mais cedo, a dirigente do BCE Isabel Schnabel afirmou que as ações emergenciais adotadas pela autoridade monetária durante a pandemia foram bem-sucedidas em estabilizar os mercados, monitorando os efeitos na inflação, que deve ser de 1,3% em 2022. A atual meta de estabelecida pelo BCE é de um indicador "pouco abaixo de 2%".

"Os mercados estarão à espera de comentários sobre a expansão do programa de QE (programa de relaxamento quantitativo), bem como outros sinais relacionados à política monetária, incluindo metas de inflação", destaca o analista do Danske Bank Aila Mihr.

O noticiário apoiou as Bolsas nos Estados Unidos na quarta e nesta quinta tem efeito nas europeias, que já estavam fechadas e não aproveitaram o maior otimismo dos investidores. A Bolsa de Londres chegou a operar no vermelho nesta manhã, mas já engrenou em alta pouco depois, como as demais praças. Joga contra os ganhos na capital inglesa, sobretudo, o setor de mineração. As ações da mineradora Anglo American tinham baixa de 0,48% na marcação acima.

No mesmo horário, o índice FTSE 100, de Londres, tinha alta de 0,50%, aos 5.976,14 pontos, o índice Dax, de Frankfurt, se fortalecia 0,68%, a 13.016,75 pontos, e o índice CAC 40, de Paris, subia 0,54%, aos 4908,45 pontos. O FTSE MIB, de Milão, tinha elevação de 0,73%, a 19.577,59 pontos. Enquanto isso, o Ibex 35, de Madri, subia 1,24%, a 6.995,60 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, apontava valorização de 1,46%, aos 4.240,12 pontos.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam em alta nesta quinta-feira, reagindo à restrição da oferta no Golfo do México, causada pelo furacão Delta. Às 04h52 (de Brasília), o barril de petróleo WTI para novembro subia 0,98%, a US$ 40,34, enquanto o de Brent para dezembro avançava 1,10%, a US$ 42,45.