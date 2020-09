Após relatos de atividade ilícita, ações do HSBC fecham no menor nível desde 1995

As ações do banco britânico HSBC, listado na Bolsa de Valores de Hong Kong, fechou esta segunda-feira, 21, em seu nível mais baixo desde meados de 1995, depois que vários meios de comunicação publicaram uma investigação que mostraria que a entidade permitiu que milhões de dólares fossem transferidos de forma fraudulenta. A denúncia também inclui o banco britânico Standard Chartered.

Os papéis do HSBC encerraram o dia valendo US$ 3,78, o que representa uma queda de quase 52% desde o início do ano e quase 81% em relação ao pico histórico, alcançado em 2007, pouco antes da crise financeira global.

As alegações, feitas pelo site BuzzFeed News em parceira com organizações noticiosas que incluem o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, pela sigla em inglês), se baseiam em documentos vazados sobre transações de mais de US$ 2 trilhões ocorridas principalmente entre 2011 e 2017.

Os documentos foram submetidos à Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), órgão do Departamento do Tesouro dos EUA, e detalham operações supostamente ligadas a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro. "Assumimos nossa responsabilidade de combater crimes financeiros de forma extremamente séria e temos investido substancialmente em nossos programas de conformidade", disse o Standard Chartered ao The Wall Street Journal. Procurado, o HSBC ainda não se pronunciou sobre a alegação.

Os recursos ilícitos teriam sido movimentados num período de quase duas décadas, segundo a agência de notícia Reuters.

O HSBC está sediado em Londres - onde também está listado na Bolsa - mas foi originalmente fundado em Hong Kong em meados do século 19 e continua a manter a maior parte de sua atividade no continente asiático. Na Bolsa inglesa as ações do HSBC caíam 5% na manhã desta segunda-feira.