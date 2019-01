Após tombo de 24,5%, ação da Vale abre pregão em alta

Após fechar a segunda-feira no vermelho, a Bolsa de São Paulo abriu em alta na manhã desta terça-feira, 29. Os papéis da Vale e da Bradespar recuperam-se das perdas de mais de 24% na segunda, quando o investidor reagiu à tragédia humana e ambiental em Brumadinho (MG). Como a perda em valor de mercado da mineradora foi muito grande (mais de R$ 71 bilhões), analistas entendem que houve exagero e, assim, o pregão desta terça permite que o papel recupere valor.

Às 10h35, o Ibovespa subia 0,90% chegando aos 96.301,98 pontos. A Vale ON subia 2,29% e a Bradespar ON, 2,37%. O dólar à vista caía 0,69% aos R$ 3,7417.

Muitos ponderam que ainda é prematuro um diagnóstico mais preciso e duradouro sobre o impacto no valor da companhia, visto que novas medidas punitivas e preventivas podem ser tomadas por causa do rompimento da barragem na cidade mineira. Neste início de pregão, Vale ON é o papel mais negociado, com três vezes o volume financeiro negociado da ação em segundo lugar no ranking das ações mais negociadas da carteira Ibovespa.

No câmbio, o dólar à vista renovou mínima e chegou aos R$ 3,7332 (-0,92%). O movimento está atrelado à depreciação da moeda americana ante emergentes. O desempenho tem entre as justificativas a alta do petróleo e do minério de ferro. Especialistas em moedas afirmam que a proximidade do fim do mês pode estar influenciando os preços, além de algum fluxo positivo em busca das ações da Vale, que voltaram a preços de abril de 2018.

No mercado de juros futuros, as taxas renovaram mínimas diante do enfraquecimento do dólar ante o real. O volume negociado é baixo para o horário o que, naturalmente, exarceba o movimento. No exterior, a cautela ainda persiste diante do início da votação sobre o Brexit prevista para as 17h no Parlamento britânico.

Ainda da manhã desta terça, o petróleo tinha alta de 1,03% em Londres e 0,92% em Nova York. O futuro de Dow Jones subia 0,11%. O futuro do S&P500 caía 0,04%.