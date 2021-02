Após tombo em NY, Bolsas da Ásia fecham em queda; Europa também recua

As Bolsas da Ásia fecharam em forte baixa generalizada nesta sexta-feira, 26, após o recente aumento nos juros dos Treasuries gerar um movimento de liquidação em Wall Street que levou o Nasdaq a sofrer na quinta-feira, 25, sua maior queda em um dia desde outubro.

Leia Também PicPay contrata BTG para IPO e vai escolher entre B3 e Nasdaq

No pregão de quinta em Nova York, o Nasdaq - que é em boa parte formado por ações de tecnologia - caiu 3,52%, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones recuaram 2,45% e 1,75%, respectivamente.

A onda de vendas em Wall Street veio após o rendimento da T-note de 10 anos ultrapassar a marca de 1,5%, no maior nível em um ano e bem acima do patamar de 0,92% em que se encontrava há apenas dois meses.

A alta dos juros dos Treasuries reflete crescente otimismo de que a economia global irá se recuperar com o avanço das campanhas de vacinação contra a covid-19, mas também expectativas de que a inflação ganhará força, o que poderia encorajar bancos centrais a elevar juros.

A aversão a risco predomina apesar de o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, ter se esforçado nesta semana para aliviar as preocupações de investidores, ao dizer que os retornos dos Treasuries indicam confiança na recuperação dos EUA e minimizar os riscos de uma disparada da inflação no país.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei liderou as perdas na Ásia, com um tombo de 3,99% em Tóquio, a 28.966,01 pontos. Já o Hang Seng caiu 3,64% em Hong Kong, a 28.980,21 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 2,80% em Seul, a 3.012,95 pontos, e o Taiex se desvalorizou 3,03% em Taiwan, a 15.953,80 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 2,12%, a 3.509,08 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 1,79%, a 2.293,69 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana também foi influenciada pelo mau humor de Nova York, e o S&P/ASX 200 caiu 2,35% em Sydney, a 6.673,30 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em baixa significativa nesta sexta-feira, após os índices acionários de Nova York sofrerem um tombo em meio a preocupações com o recente avanço nos rendimentos dos Treasuries, fator que alimenta expectativas de inflação e de altas de juros. Às 5h08, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,91%, a de Frankfurt recuava 1,25% e a de Paris se desvalorizava 1,24%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,39%, 1,36% e 1,68%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta sexta-feira, à medida que um salto no rendimento dos Treasuries levou o dólar a se fortalecer, tornando a commodity menos atrativa. Além disso, com as cotações do petróleo voltando a níveis anteriores à crise do coronavírus, há expectativas de que a oferta volte a crescer. Às 4h33 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril caía 0,98% na Nymex, a US$ 62,91, enquanto o do Brent para maio recuava 0,91% na ICE, a US$ 65,51.