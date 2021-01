Após tombo em Wall Street, mercados internacionais têm queda

As Bolsas da Ásia encerraram os negócios desta quinta-feira, 28, com perdas significativas, após o tombo que os índices acionários de Nova York sofreram na quarta-feira, 27, e à medida que o banco central chinês continua retirando liquidez do mercado interbancário.

Em Wall Street, os índices registrarem quedas de mais de 2%, com o S&P 500 indo para território negativo no ano. O tombo nos Estados Unidos ocorreu em meio a movimentos especulativos e preocupações com o ritmo da vacinação contra a covid-19. Além disso, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) manteve sua política monetária inalterada, mas mostrou desconforto com o grau de recuperação da economia americana.

Já nesta quinta, o PBoC, como é conhecido o banco central da China, retirou 150 bilhões de yuans em liquidez por meio de operações no mercado aberto, trazendo o total enxugado na semana para ao menos 328 bilhões de yuans, segundo a provedora de dados Wind. Investidores aguardam para ver como o BC chinês irá lidar com as crescentes necessidades de fundos dos bancos locais antes do feriado do ano-novo lunar, que terá início em 11 de fevereiro e dura uma semana, diz analista da Axi.

Bolsas da Ásia

Com todo este cenário negativo, o Xangai Composto caiu 1,91%, a 3.505,18 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,82%, a 2.352,75 pontos. Em Tóquio, o Nikkei caiu 1,53% hoje, a 28.197,42 pontos, pressionado por ações do setor de eletrônicos. Já o sul-coreano Kospi recuou 1,71% em Seul, a 3.069,05 pontos, enquanto o Hang Seng se desvalorizou 2,55% em Hong Kong, a 28.550,77 pontos. Na Bolsa taiwanesa, o Taiex teve baixa de 1,82%, a 15.415,88 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana registrou sua maior queda em um único pregão desde setembro, na esteira das perdas em Nova York e na Ásia. O S&P/ASX 200 caiu 1,93% em Sydney, a 6.649,7 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam em baixa significativa desde a abertura do pregão desta quinta-feira, após os mercados acionários de Nova York sofrerem um tombo em meio a preocupações com movimentos especulativos e o ritmo da vacinação contra a covid-19.

Às 6h49, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,74%, a 395,96 pontos. Na quarta, as Bolsas de Nova York registraram perdas de mais de 2%, com o índice S&P 500 indo para território negativo no ano.

A aversão por risco é em parte alimentada por compras especulativas de ações em Wall Street. Além disso, pesa nos negócios o impasse entre a União Europeia (UE) e a AstraZeneca para a entrega de doses de vacina contra o novo coronavírus. Segundo a UE, a farmacêutica anglo-sueca pretende entregar "consideravelmente menos doses nas próximas semanas do que o combinado e anunciado". No horário acima, a ação da AstraZeneca caía 2,4% em Londres.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão se voltar para os EUA para acompanhar a divulgação de uma série de indicadores, incluindo o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2020, e de balanços de grandes empresas americanas.

Ainda nesta manhã, estão previstos dados de confiança da zona do euro e de inflação da Alemanha.

Também às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,47%, a de Frankfurt recuava 1,71% e a de Paris se desvalorizava 1,05%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,11%, 1,20% e 1,95%, respectivamente.

No câmbio, o euro operava praticamente estável ante o fim da tarde de quarta, negociado a US$ 1,2108, enquanto a libra se enfraquecia a US$ 1,3644, de US$ 1,3682 quarta.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta quinta-feira, em meio a preocupações renovadas sobre a demanda pela commodity diante da disseminação da covid-19 e lento avanço das campanhas de vacinação pelo mundo. Além disso, a China, segundo maior consumidor mundial de petróleo, vem tentando limitar viagens durante o feriado do ano-novo lunar após recente aumento no número de casos da doença. Às 4h22 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março caía 0,83% na Nymex, a US$ 52,41, enquanto o do Brent para abril recuava 0,85% na ICE, a US$ 55,06.