Após tombo no setor de tecnologia, mercados internacionais têm manhã instável

As Bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira, 4, após os mercados acionários de Nova York sofrerem um tombo na quinta-feira, 3. À medida que investidores embolsaram lucros após os sucessivos recordes de fechamento do S&P 500 e do Nasdaq, o setor de tecnologia foi penalizado.

Apenas a Apple despencou 8,1% na quinta, o que acabou respingando em ações de fornecedores asiáticos do fabricante do iPhone nos negócios desta sexta. A 'maçã', que, recentemente, ultrapassou US$ 2 trilhões em valor de mercado, perdeu quase US$ 180 bilhões, a maior queda diária para qualquer companhia na história. Mesmo assim, se manteve acima do patamar histórico conquistado. No Japão, os papéis da Sharp e da Murata Manufacturing caíram 0,65% e 1,56%, respectivamente. No mercado taiwanês, a ação da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company teve baixa de 1,61%. E em Hong Kong, a AAC Technologies recuou 2,14%.

Bolsas da Ásia

Na China continental, os índices acionários ficaram no vermelho pelo terceiro dia seguido, com quedas de 0,87% do Xangai Composto, a 3.355,37 pontos, e de 0,49% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.290,49 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 1,11% em Tóquio, a 23.205,43 pontos, também em meio à aproximação do tufão Haishen, enquanto o Hang Seng recuou 1,25% em Hong Kong, a 24.695,45 pontos, o sul-coreano Kospi se desvalorizou 1,15% em Seul, a 2.368,25 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos, e o Taiex registrou perda de 0,94% em Taiwan, a 12.637,95 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana sentiu ainda mais o impacto de Nova York, encerrando sua pior sessão desde 1º de maio. O S&P/ASX 200 caiu 3,06% em Sydney, a 5.925,50 pontos, também pressionado por ações de tecnologia.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em baixa nesta sexta-feira, após o tombo que os mercados acionários de Nova York sofreram, num dia de realização de lucros. Porém, pouco tempo depois, os mercados do velho continente passaram a se recuperar, seguindo o comportamento do mercado espanhol, que lidera os ganhos após notícia de que CaixaBank e Bankia discutem uma possível fusão. Mais tarde, investidores na Europa vão acompanhar de perto o último relatório de emprego dos EUA, o chamado "payroll". Às 4h59, no horário de Brasília, a Bolsa de Madri subia 1,78%, a de Milão avançava 0,98%, a de Londres se valorizava 0,61% e as de Frankfurt, Paris e Lisboa tinham ganhos respectivos de 0,38%, 0,70% e 0,19%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta moderada na madrugada desta sexta-feira, após amargarem nas duas últimas sessões as maiores perdas desde o fim de junho em meio a preocupações, segundo analistas, com a recuperação da demanda dos EUA pela commodity, com a retomada hesitante da economia global após o choque do coronavírus e com o fato de o Iraque estar cumprindo sua parte no acordo de restrição da oferta da Opep+. Às 5h12 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro subia 0,51% na Nymex, a US$ 41,58, enquanto o do Brent para novembro avançava 0,36% na ICE, a US$ 44,23.