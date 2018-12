TRF suspende liminar que impede leilão da Amazonas Energia; leilão está marcado para 17h

Na noite deste domingo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu uma liminar que impedia a realização do leilão da distribuidora Amazonas Energia, marcado para esta segunda-feira, 9, na sede da Bovespa, em São Paulo.

O leilão está marcado para as 17h e a expectativa, segundo recorda a Guide Investimentos em relatório, é que ao menos a Oliveira Energia participe da disputa. Devido a dívidas bilionárias, a empresa será vendida por um valor simbólico de R$ 50 mil, mais um compromisso de investimentos do novo concessionário.

A decisão foi tomada pelo vice-presidente do TRF-1, desembargados Kassio Marques, em regime de plantão. No despacho, o desembargador avaliou que a suspensão do leilão dada pela Justiça do Amazonas representava "grave violação às ordens pública e jurídica". Ele avalia também que a liminar não comprovou ilegalidade de atos administrativos praticados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em relação à empresa.

A ação que suspendeu o leilão é de autoria de Edney da Silva Martins, funcionário da Amazonas Geração e Transmissão. Na madrugada de sexta-feira, 7, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou e aprovou a documentação apresentada por interessados na disputa pela empresa. A instituição não informou quantas propostas recebeu pela companhia.