App do Estadão ganha área de personalização de conteúdo 'Para Você'

O aplicativo do Estadão ganhou neste mês uma área para personalização de conteúdo, funcionalidade inédita entre os principais concorrentes do Brasil. Na seção Para Você, o leitor seleciona os assuntos de seu interesse e as notícias ficam disponíveis em uma seção exclusiva.

“A ideia é dar diversas opções para o leitor aproveitar toda a variedade de conteúdo produzido pelo Estadão e deixar o app com a cara de cada um”, diz Carla Peralva, que lidera um time de 12 pessoas dedicado ao aplicativo.

É possível seguir temas como carreira, negócios, gastronomia, games, sustentabilidade, educação, política, jogos olímpicos, séries, literatura, entre muitos outros. A seleção no Para Você pode ser refeita a qualquer momento.

O recurso facilita a vida do leitor, que economiza tempo e vai direto ao conteúdo que quer ler. Ele continua tendo acesso no app à área com as notícias do momento selecionadas pela redação do Estadão.

Com a nova seção, também ganha mais destaque no aplicativo a lista com as notícias salvas pelo leitor para ler quando achar mais conveniente.

A função de personalização se soma a outras mudanças importantes no aplicativo, que recentemente ganhou uma área exclusiva de vídeos. A seção de colunistas também está de cara nova e o leitor pode seguir os seus favoritos – assim, não perde nenhuma análise.

Para baixar o aplicativo do Estadão na App Store (IOS) ou Play Store (Android), clique aqui.

Conheça as novas funcionalidades do aplicativo

Seção Para Você

É possível escolher entre mais de 40 assuntos para criar uma seção personalizada. Veja o passo a passo

No menu inferior do aplicativo clique no ícone "Para Você". Se for o seu primeiro acesso, clique no botão "Escolher Temas". Se você já tiver preferências salvas, clique no botão que fica no menu superior, à esquerda do ícone de perfil. Escolha de 1 a 15 temas de 7 grandes grupos para seguir. Ao concluir a seleção, clique no botão "Pronto". Você pode refazer a seleção a qualquer momento! Em "Suas notícias", você encontra o conteúdo que selecionou. Você também pode salvar as notícias para ler quando for mais conveniente clicando no ícone de bandeirola. O conteúdo fica disponível em "Notícias salvas".

Área de vídeos

Seleção de vídeos de temas variados, com player nativo do celular

Área de colunistas

É possível seguir os colunistas do Estadão