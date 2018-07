Apple lucra US$ 1,58 bi no 4º trimestre, alta de 57%

A Apple informou que obteve um lucro líquido de US$ 1,58 bilhão (US$ 1,76 por ação) no quarto trimestre (primeiro trimestre fiscal), um aumento de 57% em comparação com o lucro de US$ 1 bilhão (US$ 1,14 por ação) registrado em igual período do ano anterior. A receita cresceu 35% para US$ 9,61 bilhões no quarto trimestre, de US$ 7,11 bilhões registrados em igual período do ano anterior. A margem bruta foi de 34,7% no quarto trimestre, de uma margem bruta de 31,2% registrada em igual período de 2006. As vendas internacionais responderam por 45% da receita do trimestre. A Apple informou que no quarto trimestre vendeu 22,1 milhões de iPods e 2,3 milhões de computadores Macintosh. As informações são da Dow Jones.