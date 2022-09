Com mais de 2 mil matriculados, seis unidades na Zona Oeste do Estado de São Paulo, e uma nova unidade na Zona Sul, no bairro do Jabaquara, o Colégio Leonardo da Vinci, membro da Inspira Rede de Educadores, destaca-se atualmente como um dos melhores da região. Segundo Letícia Smid, diretora da Marca Leonardo da Vinci, esse fato se deve principalmente à metodologia Aprender a Estudar, desenvolvida pela instituição para garantir o protagonismo e o autodidatismo entre os alunos. “Aqui, focamos no acolhimento para que os estudantes aprendam a trabalhar a organização de estudos desde os primeiros anos do Ensino Fundamental até o Ensino Médio”, explica.

Para isso, investe em um tripé de interação entre família, escola e alunos, permitindo que os jovens ganhem confiança e possam ter mais autonomia em seu processo de estudo, mas sempre respeitando as fases de cada faixa etária. “Conhecemos todos os alunos e famílias pelo nome, e entendemos que cada criança é um indivíduo único. Se ela estiver bem emocionalmente, o aprendizado acontece de verdade.”

O aspecto emocional mencionado pela gestora se traduz na organização de todas as atividades oferecidas, que incluem não apenas os conteúdos programáticos de cada ano, mas também momentos de aprendizagem lúdica que respeitam a passagem da infância para a adolescência. “Aqui, as crianças têm muitos momentos de brincadeira, experiências de atividades externas para estudo do meio e campeonatos, sempre em diálogo com os temas desenvolvidos em sala pelos professores.”

Atividades extracurriculares e apoio ao vestibular

Com mais de 45 anos de tradição em ensino, o Colégio Leonardo da Vinci oferece ainda recursos como sala maker e metodologias ativas que incentivam a autonomia de cada turma, além de espaço para atividades extracurriculares de corpo e movimento no período integral e que são escolhidas anualmente em parceria com as famílias e os alunos.

A rede conta também com um reconhecido curso pré-vestibular, que atrai estudantes em busca de um ensino focado na aprovação em concorridos processos seletivos. É o caso de Henrique Munhoz Clesca, ex-aluno da unidade Alphaville aprovado entre os dez primeiros em Arquitetura na Universidade de São Paulo (USP) em 2021. “A escola me ajudou para que eu pudesse estudar de maneira independente para o vestibular. Pude focar muito nos meus estudos pessoais e acredito que só tive essa independência pelo método de ensino do colégio”, destaca o jovem. Em 2022, o Leonardo da Vinci teve 60% dos alunos aprovados e tem sempre se mantido nos primeiros lugares das grandes universidades e do Enem.

"O que realmente me chamou a atenção foi o fato de ensinarem como se aprende. Enxerguei uma maneira efetiva com métodos e processos bem definidos, que realmente fazem a diferença no aprendizado das minhas filhas" Juliana Ono, Executiva e mãe de duas alunas do Ensino Fundamental na unidade Alphaville

Liderança em foco

Incentivo ao desenvolvimento socioemocional em todas as aulas

Um dos destaques da metodologia de ensino do Colégio Leonardo da Vinci é a oferta de um projeto de educação socioemocional para os alunos. A escola disponibiliza, de maneira transversal e em todas as aulas, atividades que permitem aos estudantes cultivarem a liderança nas mais diversas áreas. “Um dos maiores problemas do mundo hoje está no aspecto psicológico das pessoas, principalmente depois de uma pandemia, e isso precisa ser trabalhado na escola”, ressalta a diretora Letícia.

Nesse sentido, o colégio oferece atividades para que os estudantes desenvolvam suas próprias lideranças e metas de acordo com seus interesses. “Cada um trabalha sua liderança de acordo com sua série e idade. Os alunos têm metas individuais e de grupo que são mensais, semestrais e anuais e variam de acordo com seu perfil e da família.” Assim, conclui a gestora, o estudante entende que pode ser líder dentro de uma especificidade considerada importante para ele e para o grupo em diferentes momentos da vida escolar.