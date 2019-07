‘Aprovar a reforma tira da frente um cenário de cauda negativo’

A aprovação da reforma da Previdência dará mais segurança para o empresário brasileiro investir no País e para o estrangeiro voltar a fazer negócios por aqui, avalia o presidente executivo da gestora Gauss Capital, Sérgio Campos. Para ele, a conclusão da aprovação da reforma vai resolver o principal item de risco para a economia e permitir arrumar a casa. Campos afirma que, apesar da decepção do crescimento econômico neste ano, a previsão é que 2020 o desempenho seja melhor, com avanço de 2,2% do PIB.

A aprovação da reforma da Previdência, em 1º turno, pode mudar o rumo da economia? Alguns economistas acreditam que a aprovação já está precificada e que o reflexo não ajudará o desempenho da economia neste ano.

O último resultado do PIB mostrou um desempenho muito fraco da economia brasileira, com queda dos investimentos. Como reverter esse cenário?

Quais setores têm mais chance de atrair investimento?

Como você avalia o 1º semestre do governo?

Sem dúvida. Aprovar essa reforma tira da frente um cenário de cauda muito negativo e, por mais que não auxilie a atividade deste ano, deve melhorar o desempenho da economia a partir de 2020.Primeiro é necessário finalizar a aprovação da reforma da Previdência, porque isso vai resolver nosso principal item de risco para a economia, vai aliviar a tensão, permitir arrumar a casa e dar mais segurança para o empresário brasileiro investir e também o estrangeiro voltar para cá. Outras medidas econômicas, como a reforma tributária e as privatizações, também servirão de motor para esse processo de sair da inércia.Setores que serão alvos de privatização, como o elétrico, de saneamento e também telefonia, devem se sobressair porque são os mais atraentes. Infraestrutura também deve ser priorizada e, por isso, chama a atenção.Acreditamos que houve um processo de aprendizado do governo. É verdade que foi a duras penas, mas hoje já há uma melhor articulação e comunicação mais habilidosa, apesar das constantes “quedas de braço” com o Congresso e com o Centrão. O mercado segue otimista com a reforma da Previdência e com os impactos da aprovação das mudanças sobre a atividade econômica a partir de 2020. Em 2019, contudo, houve uma decepção grande com o crescimento, que deve fraquejar novamente. Nossa projeção de PIB é de somente 0,8% de crescimento este ano; mas 2,2% em 2020.