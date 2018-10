Aquisição dá fôlego à Accenture Interactive

A entrada das consultorias de negócios no mercado brasileiro das comunicações viveu mais um capítulo na semana passada. Líder nesse segmento, com receita global de quase US$ 8 bilhões, a Accenture Interactive anunciou a aquisição da brasileira New Content, agência de conteúdo para marcas fundada em 2007. Com isso, vai ampliar, em uma tacada só, o tamanho de sua operação local em quase 50%. A companhia, que tinha 430 funcionários até o início do mês, vai acrescentar mais 200 profissionais ao time.

De acordo com Eduardo Bicudo, diretor executivo da Accenture Interactive para a América Latina, a aquisição foi uma forma de o braço de serviços em comunicação da consultoria pegar um “atalho” de três anos quando o assunto é produção de conteúdo de marca. “É o tempo que levaria para atingirmos o tamanho da New Content de forma orgânica”, explica. Os quatro sócios da empresa adquirida passam a ser executivos da Accenture Interactive. A consultoria não divulgou o valor da transação. A compra envolveu 100% do negócio.

Disputa. A Accenture Interactive tem sido ativa no ramo das aquisições, tanto no Brasil quanto no exterior, para ganhar vantagem em relação às demais consultorias que estão oferecendo serviços semelhantes – a EY (antiga Ernst & Young) e a McKinsey estão entre as que também atuam nessa área. A gênese da Accenture Interactive no Brasil, aliás, foi por meio da aquisição da agência AD Dialeto, em 2015. A empresa pertencia a Leo Cid Ferreira, filho do ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, do antigo Banco Santos.

Para ganhar corpo por aqui, a Accenture Interactive também montou uma operação local da norueguesa Fjord, consultoria de inovação e design thinking que a consultoria adquiriu em 2013. Além disso, a companhia adicionou à sua equipe uma série de profissionais experientes no mercado publicitário. Bicudo, por exemplo, comandava a Wunderman (do grupo Newcomm, que inclui a Young & Rubicam), antes de chegar à Accenture. Outro executivo, Eco Moliterno, era vice-presidente de criação da Africa.

Para alguns profissionais do setor ouvidos pelo Estado, a atuação das consultorias em comunicação se assemelha – e muito – com os serviços oferecidos por agências de publicidade. Essa estratégia é reforçada pelo fato de Accenture ter tirado profissionais de agências que fizeram carreira na área de comunicação tradicional, disse um alto executivo de um grupo internacional de publicidade.

Serviços. Com a New Content, a Accenture Interactive adiciona mais uma disciplina de atuação, que passará a ser combinada à capacidade que a empresa já tem em publicidade, produção digital e medição de performance. Segundo Giovanni Rivetti, sócio da New Content que agora se une à Accenture, o acordo vem para unir capacidade criativa a ferramentas de análise e distribuição digital.

“Toda marca tem o direito de (expressar) um ponto de vista, uma opinião. É algo que se faz desde o Guia Michelin”, explica Rivetti.

Com 200 profissionais, a New Content se tornou uma das principais produtoras de conteúdos corporativos em seus 11 anos de história. Hoje, a empresa produz, por exemplo, todo o material de comunicação da Natura, incluindo os catálogos – físicos e digitais – que são distribuídos às consultoras da marca a cada ciclo de vendas. A agência também produz parte dos materiais institucionais da aérea Latam, como vídeos sobre turismo que são exibidos nos voos da companhia. “Trabalhamos com pautas, e muitas vezes nos comunicamos diariamente com os clientes”, diz o executivo.

Outra consequência da chegada da New Content à estrutura da Accenture Interactive será a mudança da operação para um novo escritório. Ao longo dos próximos meses, toda a equipe da Accenture Interactive deverá ser transferida para uma sede na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. O escritório já está preparado para um incremento adicional da equipe, explica Eduardo Bicudo. Isso porque, caso a ambiciosa meta de expansão de 25% do negócio para 2019 seja cumprida, a Accenture Interactive deverá encerrar seu próximo ano fiscal com 800 funcionários.