Arábia Saudita anuncia plano de corte nas exportações de petróleo

RIAD - O ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, afirmou nesta quarta-feira, 9, que o país planeja cortar suas exportações de petróleo bruto para 7,2 milhões de barris por dia (bpd) em janeiro e para 7,1 milhões de bpd em fevereiro. "Estamos na vanguarda de demonstrar nossa liderança para equilibrar o mercado", disse o ministro a repórteres em Riad. "Isso não visa, como alguns relataram nos últimos dias, de forma alguma, um preço específico. Isso é garantir que os estoques fiquem perto de onde eles precisam estar se continuarmos a monitorar isso por meio de mecanismos que nós temos", disse.

O movimento também está sendo feito para garantir que os mercados e os produtores de óleo cru continuem a administrar o mercado gerenciando os fundamentos. Na última segunda-feira, 7, o Wall Street Journal informou que o reino planeja cortar as exportações de petróleo bruto na esperança de elevar os preços do petróleo Brent acima de US$ 80 por barril, de acordo com funcionários da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Falih disse que espera que os estoques mundiais de petróleo caiam até o fim do primeiro trimestre deste ano, mas ressaltou que o mercado continuará vulnerável a fatores políticos e econômicos, bem como à especulação.

"Continuamos focados nos fundamentos e posso dizer que alcançaremos o equilíbrio entre oferta e demanda em 2019", disse. Além disso, o ministro saudita comentou que a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações da estatal Saudi Aramco deve ficar para 2021, o que elevou os preços do petróleo nos mercados internacionais.