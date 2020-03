Arábia Saudita inicia 'guerra de preços' no petróleo

The New York Times e Agência Estado, O Estado de S.Paulo

A Arábia Saudita reduziu em 10% seus preços de exportação de petróleo, no que pode ser o começo de uma guerra de preços contra a Rússia, mas com repercussões também em países como a Venezuela, o Irã e até em empresas americanas do setor.

Com a decisão, os preços de negociação internacional já despencam mais de 20% neste domingo, 8. Às 19h30 (em Brasília), o barril tipo Brent para maio registrava tombo de 22,24%, a US$ 35,36, na Intercontinental Exchange (ICE).

O corte de preços feito pela Arábia Saudita foi uma retaliação à Rússia, que se recusou a participar de um movimento liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para reduzir a produção de petróleo e tentar segurar os preços do produto, que estão em queda por causa da desaceleração econômica decorrente da epidemia do coronavírus.

A quebra de uma aliança de três anos entre o cartel de petróleo liderado pela Arábia Saudita e a Rússia para segurar os preços pode ser temporária e fazer parte de um jogo de negociação. Mas, caso seja duradouro, executivos do petróleo dizem que não há nada para impedir que os preços alcancem os níveis mais baixos em pelo menos cinco anos.

Uma grande queda nos preços do petróleo prejudicaria produtores de todo o mundo, principalmente da Venezuela e do Irã, cujas economias baseadas na commodity já estão sob pressão das sanções americanas.

Esse entrave poderia beneficiar o consumidor. Nos Estados Unidos, o preço do galão caiu cinco centavos na última semana, para US$ 2,40. Mas um colapso prolongado dos preços aumentaria a pressão sobre as empresas petroleiras americanas altamente endividadas.

Essas companhias estão demitindo trabalhadores no Texas e em outros Estados produtores de petróleo.

Países em desenvolvimento que dependem de petróleo, como Nigéria, Angola e Brasil, também podem sofrer desacelerações econômicas significativas. O primeiro grande impacto foi sentido pela própria Arábia Saudita. As ações da Saudi Aramco, empresa nacional de petróleo, caíram mais de 9% no domingo. A Bolsa de Riad recuou mais de 8%.

Enquanto cortam os preços, as autoridades sauditas agora estão se preparando para aumentar a produção de petróleo para compensar a perda de receita. A China, o maior importador de petróleo, comprou o produto a preços baratos para estocá-lo.

Os preços baixos também podem provocar descontentamento público com os governos, incluindo o da Arábia Saudita, uma vez que as receitas em queda significam menos dinheiro para programas.

A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo e produz cerca de 9,7 milhões de barris por dia, bem abaixo da sua capacidade de aproximadamente 12 milhões de barris.